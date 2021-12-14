Hayat Türk kahvesinin 40 yıl hatırı 28 tane de çeşidi var
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Türk kahvesinin 40 yıl hatırı 28 tane de çeşidi var

Kahve tutkunu Mücahit Çelebi, Anadolu’dan 28 çeşit Türk kahvesi derledi. Anadolu'yu karış karış gezen Çelebi "Unutulmuş ya da içilen ama ismi ve özelliği bilinmeyen 28 çeşidi barındıran bir Türk kahvesi menüsü oluştuğunu gördüm" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türk kahvesinin 40 yıl hatırı 28 tane de çeşidi var
Kahve tutkunu Mücahit Çelebi

Kahve tutkunu Mücahit Çelebi, Anadolu’dan 28 çeşit Türk kahvesi derledi. Çelebi, “Müşterilerimin yönlendirmeleri doğrultusunda Anadolu topraklarını gezerek unutulmuş ya da içilen ama ismi ve özelliği bilinmeyen kahveleri buldum, Anadolu’nun birçok yerinde kendine has yöresel kahvelerinin olduğunu fark ettim ve kendi menüme ekledim. Daha sonra baktığımda 28 çeşidi barındıran bir Türk kahvesi menüsü oluştuğunu gördüm” dedi.

KAVURMA, PİŞİRME VE ÖĞÜTME

Üçüncü nesil kahvelerin Türk kahvesinden ortaya çıktığını söyleyen Çelebi, Türk kahvesinin kavurma, pişirme ve öğütme aşamalarından geçtiği ve köklü bir tarihi olduğu için mistik bir kimlik kazandığına dikkat çekti.

Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
FOTOĞRAF 9
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Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen \"Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü\" sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor.
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Topkapı Sarayı'nda 15 Haziran'a kadar görülebilecek sergide, sarayda kullanılan kahve fincanları, cezveler, güğümler, kahve kutuları, kahveye ilişkin Osmanlı dönemine ait eserler görülebiliyor.
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Topkapı Sarayı'nın yanı sıra özel koleksiyonlardan elde edilen eserler, Osmanlı döneminde kahveye verilen önemi de gözler önüne seriyor.
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Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Serim, yaptığı açıklamada, Türk kahve kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO'nun \"Somut olmayan kültürel miras\" listesine girdiğini hatırlatarak, Türk kahvesi kültürün tanıtılması amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.
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Serim, kahvenin o yıllarda Etiyopya, Arap Yarımadası ve bazı Ortadoğu ülkelerinde bilindiğine dikkati çekerek, \"Kahve İstanbul'a geldiği andan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu'nun başşehri olması nedeniyle Osmanlı'nın çeşitli vesilelerle temasta bulunduğu ülkelere de yaygınlaşıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na kahvenin girişi, 2. Viyana Kuşatması'na dayanıyor. İngiltere'de 1650'lerde, Fransa'da 1660'larda yaygınlaşıyor. Avrupa ülkeleri kolonilerinde kahve üretimi yapıyor. Bu nedenle de İstanbul, kahvenin dünyaca sevilen bir içecek olmasında çok önemli bir başlangıç noktası\" şeklinde konuştu.
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Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
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Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
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Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
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Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü

 Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü" sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor.


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