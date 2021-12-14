​Türk kahvesinin 40 yıl hatırı 28 tane de çeşidi var

Kahve tutkunu Mücahit Çelebi, Anadolu’dan 28 çeşit Türk kahvesi derledi. Çelebi, “Müşterilerimin yönlendirmeleri doğrultusunda Anadolu topraklarını gezerek unutulmuş ya da içilen ama ismi ve özelliği bilinmeyen kahveleri buldum, Anadolu’nun birçok yerinde kendine has yöresel kahvelerinin olduğunu fark ettim ve kendi menüme ekledim. Daha sonra baktığımda 28 çeşidi barındıran bir Türk kahvesi menüsü oluştuğunu gördüm” dedi.

KAVURMA, PİŞİRME VE ÖĞÜTME

Üçüncü nesil kahvelerin Türk kahvesinden ortaya çıktığını söyleyen Çelebi, Türk kahvesinin kavurma, pişirme ve öğütme aşamalarından geçtiği ve köklü bir tarihi olduğu için mistik bir kimlik kazandığına dikkat çekti.