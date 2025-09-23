Yeni Şafak
Türkçenin imlası masaya yatırılıyor

Türkçenin imlası masaya yatırılıyor

14:44 23/09/2025, Salı
“Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu”, 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
“Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu”, 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sosyal medyadan günlük hayata kadar pek çok alanda tartışmaların yaşandığı, kiminin çok dikkat ettiği kiminin hiç önemsemediği Türkçenin imlası masaya yatırılıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu”, 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sempozyumda; ortak Türk alfabesi meselesinden alıntı kelimelerin yazımına, birleşik kelimelerdeki karmaşadan noktalama işaretlerinin standartlaşmasına, medya dilinden yapay zekâ çağında Türkçenin geleceğine kadar pek çok konu tartışılacak. Sempozyum; yarın saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu’nda yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

