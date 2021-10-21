Turkish Cargo çeyrek asırdır kanser ilaçlarını taşıyor

Turkish Cargo, Türkiye ve dünyada nükleer tıp alanında, kanser hastalarının yüksek kalitede tanı ve tedavi ürünlerine, kesintisiz bir şekilde ulaşmasında öncü rol oynuyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, Almanya, Kolombiya, Hindistan, Cezayir ve Tayvan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına kanser ve tümör tedavisinde kullanılan radyoaktif kanser tanı ilaçlarını taşıyor. Sağlık taşımacılığında %8 pazar payına sahip olan milli marka, Eczacıbaşı-Monrol şirketi tarafından gece saatlerinde üretilen ve yarı ömrü olan radyoaktif ilaçları, hızlı ve güvenli bir şekilde taşıyarak kanser hastalarına umut oluyor.

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Genel Müdürü Aydın Küçük; “Eczacıbaşı-Monrol olarak misyonumuz; yaşamsal hastalıkların tanı ve tedavisinde öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla insan hayatına değer katmaktır.

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Türkiye’nin ilk *radyofarmasötik üreticisi ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapan bir kuruluş olarak, kanser tedavisinde nükleer tıp ilaç üreticileri arasında dünyada sayılı kuruluşlar arasında yer alıyoruz. Tüm bu başarılarımızı güçlü lojistik operasyonumuz sayesinde, Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan Uzakdoğu’ya, dünyanın dört bir yanındaki hastalara ulaştırabiliyoruz. Bu kapsamda hızı, operasyon kalitesi, geniş ulaşım ağı ile Turkish Cargo, 1995 yılından bu yana en büyük destekçimizdir “dedi.

Turkish Cargo, üreticiye sunduğu imkânlarla Türkiye’de yerli üreticiler tarafından üretilen medikal ürünlerin planlanandan daha kısa sürede hastalara teslim edilmesine ve ihracatçıların yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor. Geniş uçuş ağıyla ihracatçı taleplerine de rahatlıkla cevap veren Turkish Cargo, ülke ekonomisine katkısını ihracatçıya özel indirimlerini ve kampanyalarını artırarak sürdürüyor.

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Özel Kargo Taşımalarındaki 30 Yıllık Deneyimi ile İnsan Hayatına Dokunuyor

Turkish Cargo, ilaç ve ilaç ürünleri taşımalarında operasyon kalitesi, özel taşıma yöntemleri ve alanında uzman ekipleriyle dünyanın 300’den fazla noktasına sağlık taşımaya devam ediyor. Gerekli alt yapıya sahip özel sıcaklık kontrolü yapılan odalarda depolanan ilaçlar, uzman ekipler tarafından muhafaza ediliyor. Ayrıca IATA CEIV (Bağımsız Denetleyiciler için Mükemmellik Merkezi) Pharma sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, ilaç ve aşı taşımalarında küresel standartlarda tasarladığı ‘TK Pharma’ ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyor. İlaç üreticileri, nakliye şirketleri, havaalanları, yer hizmetleri ve ülke otoriteleri ile görüşmelerini sürdüren başarılı marka, ultra dondurulmuş aralıkta olan (-70 ° C) taşımalarda kuru buz gibi özel soğutulmuş kaplar ve araçlar kullanılarak, ilaç ve aşı üreticilerinin gereksinimlerini karşılayabiliyor.

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Turkish Cargo, Tanıtım Filmleri İle Hava Kargonun Fırsatlarına Dikkat Çekiyor

Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat ve ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo, “Ülkemizin Emeğini #GururlaTaşıyoruz” projesi kapsamında yayınladığı tanıtım filmleri ile ülkemiz ihracatçılarıyla olan iş birliğini anlatıyor. Milli marka, geçtiğimiz yıl başlattığı tanıtım filmleri projesi ile ülke ihracatçısına sağladığı benzersiz pazar erişimi imkânlarının azami ölçüde değerlendirilmesi, hava kargonun efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla kullanılacağının daha yakından anlatılmasını amaçlıyor. Projenin ilk aşamasında Türk gül ürünlerinin hava kargo yolculuğunu anlatan Gülbirlik tanıtım filmi ve Türkiye’nin sağlık ihracatının konu edildiği Eczacıbaşı-Monrol filmi yer alıyor. Milli marka, gelecek dönemde Türkiye’nin kültür, teknoloji, sanayi alanındaki ihracatını anlatan tanıtım filmleriyle her alandaki ihracat iş birliğini anlatmayı hedefliyor.

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*Radyofarmasötik; Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan radyonüklid ve bileşikleridir.

Turkish Cargo Hakkında:

Dünyanın 127 ülkesinde, 96’sı direkt kargo destinasyonu olan 300’den fazla noktaya hava kargo operasyonu düzenleyen Turkish Cargo, kıtaları birbirine bağlayan stratejik öneme sahip İstanbul merkezinde, 25’i direkt kargo olan 372 uçaktan oluşan filosuyla hizmet veriyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında en iyi hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Daha fazlası için; www.turkishcargo.com.tr