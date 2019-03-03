Hayat Turkish Cargo sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına ücretsiz taşıdı
AKTÜEL

​Turkish Cargo sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına ücretsiz taşıdı

Turkish Cargo sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına ücretsiz taşıdı

Turkish Cargo, "Luca", "Charlie" ve "Kai" isimli dişi aslan kardeşler ile "Nathan" isimli yavru erkek aslanı, hayvan haklarına saygı kapsamında, ücretsiz olarak Kiev'den, İstanbul aktarmalı olarak Güney Afrika'daki doğal yaşam alanlarına ulaştırdı.

Haber Merkezi AA
Turkish Cargo, dört aslanı 35 metrekarelik sirk alanından kurtararak doğal alanlarına taşıdı.
Turkish Cargo, dört aslanı 35 metrekarelik sirk alanından kurtararak doğal alanlarına taşıdı.

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, "Luca", "Charlie" ve "Kai" isimli dişi aslan kardeşler ile "Nathan" isimli yavru erkek aslanı, hayvan haklarına saygı kapsamında, Kiev'den İstanbul aktarmalı Güney Afrika'daki doğal yaşam alanlarına kavuşturdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da doğal yaşam alanlarından uzakta, 35 metrekarelik beton ve çelik kafes içerisinde zor şartlar altında bulunan "Nathan" isimli yavru erkek aslan ve "Luca", "Charlie" ve "Kai" isimli üç dişi kardeş aslan, yıllarca doğadan uzakta, doğrudan güneş ışığı ve temiz havadan yoksun şekilde sirk hayvanı olarak kullanıldı.

Lawrence Anthony Dünya Organizasyonu (LAEO) isimli hayvan hakları savunuculuğu misyonuyla hareket eden bir kuruluş tarafından kurtarılan aslanlar, daha sonra küresel hava kargo markası Turkish Cargo sponsorluğunda ücretsiz olarak Güney Afrika'da bulunan doğal yaşam alanlarına ulaştırıldı. Yiyecek ve su ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmış konteynerlerde taşınan aslanlara, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler, LAEO'dan bir yetkili ve IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Bir kahramanlık hikayesi: Turkish Cargo sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına kavuşturdu
OYNAT 01:39
Bir kahramanlık hikayesi: Turkish Cargo sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına kavuşturdu
Turkish Cargo, 'Luca', 'Charlie' ve 'Kai' isimli dişi aslan kardeşler ile 'Nathan' isimli yavru erkek aslanı, hayvan haklarına saygı kapsamında, ücretsiz olarak Kiev'den, İstanbul aktarmalı olarak Güney Afrika'daki doğal yaşam alanlarına ulaştırdı.


35 metrekarelik sirkten uçsuz bucaksız ormana yolculuk

Yaklaşık 9 bin kilometrelik bir uçuşta seyahat eden aslanlar, yolculuklarının sonunda 14 bin metrekare alana sahip yemyeşil kıyı ormanı ve otlaklarıyla Afrika'nın kalabalık sürülerine ev sahipliği yapan Kragga Kamma Doğal Parkı'nda özgürlüğe kavuştu. Sirk koşulları nedeniyle kendi doğalarına ilk etapta yabancı kalan aslanlar, bundan sonraki yaşamlarında yeni arkadaşları ile gerçek doğayı ve özgürlüğü keşfedecek.

REKLAM

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ukrayna'da 35 metrekarelik sirk odasından kurtarılan dört aslanı, Güney Afrika'daki uçsuz bucaksız doğaya ulaştırdık. Şimdi, keşfetme ve özgürlüğü yaşama sırası onların. Markamız Turkish Cargo'nun özel operasyonları ile doğanın koruyucusu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Canlı hayvan taşımada bir dünya markası

Yabani hayvanların yasa dışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla "United For Wildlife Buckingham Palace Declaration"ı 2017 yılında onaylayan Türk Hava Yolları, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu. Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek, gökyüzünde doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları oluşturan Turkish Cargo, sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde CITES ve IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını özenle uyguluyor.

Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishcargo.com.tr" web sitesinden, "+90 850 333 0777" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.

REKLAM
Taklacıya dersini verin

Taklacıya dersini verin

Erdoğan: Dostum olduğunu söyleyip oy devşirmeye çalışıyormuş.
Ankara zillete teslim olmayacak

Ankara zillete teslim olmayacak

​MHP lideri Bahçeli: Ankara, Cumhur İttifakı ile şaha kalkacak.
Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

​Deprem uzmanı uyardı: 1939'dan beri ilerliyor.
İlk miting 17 Martta

İlk miting 17 Martta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri İzmir'de buluşacak.
FETÖcü albay eşini de inkar etti

FETÖcü albay eşini de inkar etti

​İnkar politikasının boyutunu gözler önüne serdi.
Belediyelerde yeni dönem

Belediyelerde yeni dönem

Kurum: Personel 7 gün 24 saat usulüne göre çalışacak.
Türk bilim adamları yaptı

Türk bilim adamları yaptı

​5 milimetrelik şişelerle piyasaya sunulacak.
Turkish Cargo buluşturdu

Turkish Cargo buluşturdu

​Sirk aslanları doğal yaşamlarına kavuştu.
Teröristleri ikna ettik

Teröristleri ikna ettik

​Bakan Soylu, son 3 ay için rakam verdi.
İlk uçuş tarihi belli oldu

İlk uçuş tarihi belli oldu

​Anka-2 taarruz görevlerini yerine getirebilecek.
Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

​Beyoğlu'nda çıkan yangında ekiplerin çıkardığı 4 kişi kurtarılamadı.
55 bin liralık altını otobüste unuttu

55 bin liralık altını otobüste unuttu

​Yeni evli kadın büyük şok yaşadı.
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi

Sporcuları taşıyan midibüs devrildi

​Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Çürümeye terk edildiler

Çürümeye terk edildiler

İcra ve evrak eksikliğiyle trafikten men edildiler.
İnsanlık dışı vahşet

İnsanlık dışı vahşet

​Nesli tükenmekte olan kirpiyi katlettiler.
3 aydır değer kazanıyor

3 aydır değer kazanıyor

​Şubatta yaklaşık yüzde 3 getiri sağladı.
İranı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

İranı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

ABD yaptırımları için kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.