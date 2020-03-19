Hayat Türkiye Bakan Kocanın işareti ile sağlık personelini alkışlıyor
GENEL SAĞLIK

Türkiye Bakan Koca'nın işareti ile sağlık personelini alkışlıyor

Ülke olarak koronavirüsle topyekün mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'yi sağlık personelini alkışa davet etti. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki sürücülerde kornalara basarak sağlık çalışanlarını destekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullular sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.
İstanbullular sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'yi sağlık personelini alkışa davet etti.

Türkiye balkonlara çıktı

Ülke olarak saat 21.00’da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verildi.

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için Türkiye saat 21.00’da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki sürücülerde kornalara basarak sağlık çalışanlarını destekledi.

AA

Tüm Türkiye sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesine destek için alkış tuttu
OYNAT 00:46
Tüm Türkiye sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesine destek için alkış tuttu
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü'ne (Kovid-19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için vatandaşlar alkış tuttu. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.


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