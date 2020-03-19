Türkiye Bakan Koca'nın işareti ile sağlık personelini alkışlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'yi sağlık personelini alkışa davet etti.
ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/Q0XBlxaJwF
ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/Q0XBlxaJwF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
Türkiye balkonlara çıktı
Ülke olarak saat 21.00’da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verildi.
Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için Türkiye saat 21.00’da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki sürücülerde kornalara basarak sağlık çalışanlarını destekledi.