Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan'ın yaralarını sarıyor.

Yeniçerilerin katlettiği padişah: Genç Osman

II. Osman veya herkesin bildiği unvanıyla Genç Osman… Devlet-i Aliyye'nin tarihinde, yönettiği insanlar tarafından tahttan indirilerek katledilen tek padişah. Bu durum Osmanlı tarihini lekeleyen bir olay olarak kayıtlara geçti. Dört sene süren saltanatına çok şey sığdırıp imparatorluk tarihinde derin izler bırakan II. Osman, kendine özgü devlet yönetimi yüzünden daha 18 yaşında ölüme sürüklendi. Kimilerine göre ilk reformculardan birisi, kimilerine göre ise haksız yere katledilen bir yönetici olan II. Osman kimdir? Nasıl bir padişahtı? Onu, yeniçeriler tarafından boğularak öldürülmesine götüren süreçte neler yaşandı?

