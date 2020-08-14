Türkiye Düşünce Platformu'ndan İsrail ile BAE anlaşmasına tepki: Uluslararası kuruluşları yaptırım uygulamaya davet ediyoruz

Türkiye Düşünce Platformu, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleşen normalleşmeye yönelik anlaşmayı tepkiyle karşıladı. Basın açıklaması yayınlayan platform, BAE'nin bu hamle ile Arap Birliği ve İslam ülkelerini karşısına aldığını belirtti.

Anlaşmayı esefle kınayan Türkiye Düşünce Platformu'nun, basına yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin davasına ihanet ederek İsrail'in siyonist işgal rejiminin yaptığı zulmü destekler nitelikte bir dostluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile BAE, Birleşmiş Milletlerin Filistin'i işgal konusundaki kararlarını tanımayan İsrail'e bir bakıma meşruiyet kazandırarak Mescidi Aksanın işgaline payanda olmuş ve Arap Birliğinin kuruluş felsefesi olan Filistin davasına da aykırı hareket ederek Arap Birliği ve İslam ülkelerini karşısına almıştır.

Bu anlaşma aynı zamanda İsrail'in 1948 yılından itibaren sistematik olarak gerçekleştirdiği işgalin BAE tarafından onaylanması anlamına gelmektedir. Böylelikle, Kudüs İsrail'in başkenti olarak ilan edilirken, her geçen gün Filistin toprakları yahudileștiriliyorken, Gazze kuşatma altındayken bu anlaşmayı imzalayan BAE, işgalin ve zulmün ortağı ve destekçisi olmuştur.

Kınıyoruz, lanetliyoruz

Bu anlaşmayı imzalayarak safını belli eden BAE rejimini şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Filistin davasına ve halkına hep sahip çıkan ve destekleyen sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyetini bu ihanet anlaşmasına karşı aldıkları onurlu tavırdan dolayı tebrik ediyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz.