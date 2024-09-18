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Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'ndan 'Gençlik Kutsal Topraklarda' projesi

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu, gençlerin kutsal topraklara erken yaşta ziyaret gerçekleştirmelerini teşvik etmek amacıyla "Gençlik Kutsal Topraklarda" projesini hayata geçirdi. Bu proje, gençlerin umre ibadetini daha erken yaşlarda ve ekonomik koşullarla gerçekleştirmelerini sağlıyor.

17:51 - 18/09/2024 среда
Yeni Şafak
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu, gençleri kutsal topraklarla buluşturuyor.
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu, gençleri kutsal topraklarla buluşturuyor.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu, gençleri kutsal topraklarla buluşturuyor.

Projenin Amacı

"Gençlik Kutsal Topraklarda" projesi, ülkemizde kutsal beldelere yapılan ziyaretlerin genellikle ileri yaşlarda gerçekleştiği yönündeki algıyı değiştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, gençler, normalde yüksek maliyetli olan umre ziyaretini daha uygun fiyatlarla gerçekleştirme fırsatına sahip oldu. Bu sayede, gençlerin manevi gelişimlerine katkıda bulunulması ve kutsal mekanlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlandı.


Proje Tarihi ve Katılım

Bu yıl 500 gençten oluşan Gençlik Umresi, 9 Eylül'de başlayarak 25 Eylül'e kadar sürecek 3 ayrı kafile şekilde planlandı. Katılımcılar, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'na üye kurum ve kuruluşların 18-30 yaş aralığındaki üye ve gönüllü gençlerinden ve Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) mezunu öğrencilerinden oluşuyor.


Destekçilerimiz

Proje, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hürsad'ın değerli katkılarıyla hayata geçirildi. Bu iki önemli kurumun desteği sayesinde, daha fazla gencin umre ziyareti gerçekleştirmesi mümkün hale geldi.

#Türkiye Gençlik Vakfı
#Kutsal Topraklar
#STK
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