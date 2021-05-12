Türkiye Tefsir Platformu Mescid-i Aksa bildirisi

Türkiye Tefsir Akademisyenleri Platformu srail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Platform yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

İnsan hakları hukuku, toptan insanlık medeniyetinin temel kazanımlarındandır. Devletler ve Uluslararası Kurumlar, bu hukuku korumak ve insan hakları ihlallerini önlemek sorumluluğu altındadır. Birleşmiş Milletler bu uluslararası kurumlar içinde, barış ve güvenliğin devamı için hareket eden bir kurum olarak insanların doğuştan sahip oldukları temel hakları ve hukukunu muhafaza bağlamında ciddi adımlar atmak mükellefiyeti altındadır.

Yaşama hakkı, mal edinme özgürlüğü ve inanç özgürlüğü bir insanın en temel haklarından olmasına rağmen yıllardan beri tüm dünyanın gözü önünde İsrail Devleti’nin bu tabii hakları hiçe sayarak Filistin halkına zalimane bir tutum sergilediği aşikardır. Devletlerin ve Uluslararası Kurumların, İsrail Devletinin sadece sözde bir kınama ile olup bitenlere duyarsız kalması ve bu insan hakları ihlalleri için ciddi bir yaptırım düşünülmemiş olması, maalesef bu zalimane uygulamanın sahiplerini cesaretlendirdiği görülmektedir.

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Manevi ikliminde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının özellikle son on günü içerisinde; Müslümanların ilk kıblesi ve Allah Resulünün (sav) Mi’rac’a yükselmesinin ilk eşiği olma yönüyle kutsal olan Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırı saldırı yüzlercesini yaralaması, İsrail'in Devleti’nin kutsallığa saygısının olmadığı açıkça ortaya koymaktadır. Semavi dinlerin kutsal saydığı Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik yapılan bu saldırının ve saygısızlığın kutsallara değer veren vicdan sahibi insanların rencide ettiği ise ortadadır. Bundan dolayı tüm İslam ülkelerinin duyarlı Müslümanlarının ve yöneticilerinin İsrail Devleti’nin bu zalimane uygulamalarına karşı yek vücut hareket etmesinin gerekliliğine inanıyor ve bu bağlamda devletimizin dile getirdiği tedbir ve çağrılarını desteklediğimizi ayrıca beyan ediyoruz.

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Son olarak;

Dünya siyasi güç odakları ile vicdan ehli Yahudi ilim, siyaset ve sanat erbabının konuya acilen müdahale etmelerini talep ediyor. Mescid-i Aksa muhasarasını ve Müslümanlara yönelik her türlü Siyonist / Faşist saldırıları tel’in ediyor ve şiddetle kınıyoruz.

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