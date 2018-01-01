Türkiye Yazarlar Birliği ödüllerinin sahipleri belli oldu

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2017 yılındaki "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin sahipleri belli oldu. TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

Arıcan, TYB olarak 40 yıl boyunca önemli kültürel, edebi, sanatsal etkinliklerde bulunduklarını belirterek, geçen yıl Ankara'da 18 yıl süren mesnevi okumalarını tamamladıklarını, İstanbul'da Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'ni, Hatay'da Ahlak Şurası'nı, Erzurum'da şubeler toplantısı başta olmak üzere önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Teknolojinin, sosyal medyanın hayatımızı çepeçevre kuşattığı bugünlerde kültüre, fikire daha fazla yer vermemiz gerekir."

'Kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmak'

Geleneksel hale gelen TYB ödülleri ile öne çıkan sanatçı ve eserlerin belirlendiğini vurgulayan Arıcan, "TYB'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da geride bırakılan yıl içinde öne çıkan kalem, sanat ve fikir erbabını tespit edip kamuoyunun ve toplumun dikkatine sunmak bakımından önemi kültür ve edebiyat çevrelerince sıklıkla ifade edilmiştir. Ayrıca bu ödüller, ülkemizde kurumsallaşan sayılı ödüllerdendir." dedi.

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Arıcan, prensip olarak talip olanlara değil, birlikte oluşturulan heyetin takibi ve müzakereleri sonucunda belirlenen isimlere ödül verildiğine dikkati çekerek; "Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Ödüllerin verileceği tarih Birlik tarafından duyurulacak

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2017 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimler şöyle:

Hikaye dalında "Olay Berlin'de Geçiyor" kitabıyla Naime Erkovan, şiirde "Uzun Sürdü Hazırlığım" kitabıyla Cevdet Karal, romanda "Nureddin Zengi" eseriyle Ali Emre, denemede "Göz Ağrısı" kitabıyla Gökhan Özcan, fikirde "Narkoz" eseriyle Mete Gündoğan, araştırmada "Din ve Toplumsal Çatışma" kitabıyla Ejder Okumuş, incelemede "Akif" kitabıyla Yusuf Turan Günaydın, edebi tenkitte "Ahmet Haşim'in Nesirleri" kitabıyla İbrahim Demirci, hatırada "Bir Devrin Hafızası" kitabıyla Rasim Cinisli, gezide "İyilik Yolunda Uzaklar Yakın" kitabıyla Hacı İbrahim Mutlu, tercümede "Mesnevi Manzum Çeviri" kitabıyla Hicabi Kırlangıç, biyografide, "İbnülemin Mahmut Kemal İnal" kitabıyla Dursun Gürlek, çocuk yayınları alanında Uçan At Yayınları, basın fıkrada Yenisöz gazetesinden Elif Sönmezışık, basın fikirde Yeni Akit gazetesinden Kenan Alpay, dergi yayıncılığında Edebiyat Ortamı, Türk müziği alanında "Akif İklimi" albümüyle Mehmet Kemiksiz, şehir kitaplarında Bolu Belediyesi, televizyon programında TRT Diyanet'teki Şule Kala moderatörlüğünde Eksen İnsan, radyo programında ise Levent Dönmez'in Dil Yaresi ile NTV.

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Ödüllerin kitap yayıncılığı bölümünde ise kamu yayıncılığı kategorisinde Bilgi Üniversitesi, özel yayıncılıkta Eski-Yeni ödül alırken, yayıncılık özel ödülüne İslam Düşünce Atlası ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve İLEM layık görüldü.

Kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Mehmet Genç, Metin Ünal Mengüşoğlu ile Recai Kutan üstün hizmet ödülüne değer bulundu.

Ödüllerin verileceği tarih Türkiye Yazarlar Birliği tarafından duyurulacak.