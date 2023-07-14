Türkiye Yüzyılının kahramanlarına 81 il 84 tarihi camide Mevlid-i Şerif okutulacak

81 ilde bulunan tarihi camilerde dualar edilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfiyelerindeki hayır şartları doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklerde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kur’an kurslarında öğrenim gören 2 bin 520 öğrenci tarafından 14 Temmuz’da 251 Demokrasi Şehidimiz için 251 Hatmi Şerif, 15 Temmuz günü ise 81 il 84 camide 251 Mevlidhan tarafından şehitlerimizin ruhları için Mevlid-i Şerif okunacak.
81 ilde bulunan tarihi camilerde dualar edilecek
Hain darbe girişiminin yıl dönümünde milletçe destan yazılan 15 Temmuz günü Mevlid-i Şerif okutulacak tarihi camilerimiz arasında; Adana Ramazanoğlu Camii, Ankara Zincirli Camii, Antalya Muratpaşa Camii, Balıkesir Yıldırım Camii, Bitlis Ulu Camii, Bursa Orhan Camii, Diyarbakır Ulu Camii, Edirne Üç Şerefeli Camii, Erzurum Lalapaşa Camii, Kahramanmaraş Mağralı Camii, Hatay İskenderun Kaptanpaşa Camii, İstanbul Fatih Camii, Eminönü (Yeni) Camii, Eyüpsultan Camii, Mihrimah Sultan Camii, İzmir Hisar Camii, Kastamonu Küpçiğez Camii, Kayseri Cami-i Kebir Camii, Konya Sultan Selim Camii, Malatya Kernek Karagözlüler Camii, Samsun Büyük Camii, Sivas Ulu Camii, Şanlıurfa Halil-Ür Rahman Camii ve Trabzon Ortahisar Gülbahar Hatun Camii yer alıyor.
Aksu: “Türkiye genelinde 81 ilimizdeki 84 tarihi camimizde Mevlid-i Şerif okutacağız. Dualarımıza amin demek isteyen tüm vatandaşlarımızı Camilerimize bekliyorum. ”
Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, “15 Temmuz 2016 günü FETÖ’nün hain darbe girişimine geçit vermeyen Kahramanlarımızdan şehit düşen kardeşlerimizin ruhuna 81 İlimizde belirlenen 84 tarihi camimizde Mevlid-i Şerif okutacağız. 251 Demokrasi Şehidimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.