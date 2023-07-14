Türkiye Yüzyılının kahramanlarına 81 il 84 tarihi camide Mevlid-i Şerif okutulacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfiyelerindeki hayır şartları doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklerde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kur’an kurslarında öğrenim gören 2 bin 520 öğrenci tarafından 14 Temmuz’da 251 Demokrasi Şehidimiz için 251 Hatmi Şerif, 15 Temmuz günü ise 81 il 84 camide 251 Mevlidhan tarafından şehitlerimizin ruhları için Mevlid-i Şerif okunacak.