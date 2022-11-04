Türkiye'de en çok sevilen reçel çeşidi belli oldu

Günümüzde neredeyse her meyvenin hatta sebzenin de reçeli yapılıyor. İncir, şeftali, ayva, vişne, çilek, portakal, ceviz ve hatta acı biber reçeli kahvaltılarımıza her mevsim renk ve lezzet katıyor. Peki, reçeli en çok ne zaman tüketiyor ve en çok hangi reçeli seviyoruz?

Areda Survey’in reçel araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 68,7’si reçeli kışın tüketiyor ve yüzde 27,7’si vişne reçelini seviyor.

Bir diğer öne çıkan husus ise kış aylarının sevilen besin kaynağı reçeli Türk halkının yüzde 89’u satın almak yerine evde yapmayı tercih ediyor.

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Reçelin en sevdiği arkadaşları: Ekmek ve tereyağı

Lezzeti ve renkleriyle mutluluk saçan reçeller araştırmaya göre yüzde 95,7 ile kahvaltılarda tüketiliyor. Yüzde 4,3 ile de tatlı ve pasta yapımlarında kullanılıyor.

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Kahvaltıların renkli yıldızı reçellere eşlik edenlerde ise yüzde 75,4 ile ekmek üzeri tereyağı yerini alıyor. Yüzde 24,6 ile de ekmek üzeri peynir reçellere eşlik ediyor.