Hayat Türkiyede en çok sevilen reçel çeşidi belli oldu
AKTÜEL

Türkiye'de en çok sevilen reçel çeşidi belli oldu

Areda Survey’in bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği reçel araştırmasına göre Türk halkının yüzde 89’u reçelini kendi yapıyor ve yüzde 68,7’si reçeli en çok kışın tüketiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede en çok sevilen reçel çeşidi belli oldu
Arşiv

Günümüzde neredeyse her meyvenin hatta sebzenin de reçeli yapılıyor. İncir, şeftali, ayva, vişne, çilek, portakal, ceviz ve hatta acı biber reçeli kahvaltılarımıza her mevsim renk ve lezzet katıyor. Peki, reçeli en çok ne zaman tüketiyor ve en çok hangi reçeli seviyoruz?

Areda Survey’in reçel araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 68,7’si reçeli kışın tüketiyor ve yüzde 27,7’si vişne reçelini seviyor.

Bir diğer öne çıkan husus ise kış aylarının sevilen besin kaynağı reçeli Türk halkının yüzde 89’u satın almak yerine evde yapmayı tercih ediyor.

Areda Survey araştırdı: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı
HAYAT
Areda Survey araştırdı: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı

Reçelin en sevdiği arkadaşları: Ekmek ve tereyağı

Lezzeti ve renkleriyle mutluluk saçan reçeller araştırmaya göre yüzde 95,7 ile kahvaltılarda tüketiliyor. Yüzde 4,3 ile de tatlı ve pasta yapımlarında kullanılıyor.

Kahvaltıların renkli yıldızı reçellere eşlik edenlerde ise yüzde 75,4 ile ekmek üzeri tereyağı yerini alıyor. Yüzde 24,6 ile de ekmek üzeri peynir reçellere eşlik ediyor.

Türkiyeye NATO mesajı

Türkiye'ye NATO mesajı

'Üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim'
Bu köydeherkesin soyadı aynı

Bu köyde
herkesin soyadı aynı

Karışıklık olmasın diye isimlerinin yanına rakam koyuyorlar.
Paraları PKKya yollamışlar

Paraları PKK'ya yollamışlar

​İstanbul merkezli 25 ilde 'ehliyet' operasyonu.

​Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

​Türk Kızılay tarafından hazırlanarak Kapadokya semalarında sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO'da konuştu.

​Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gözdağı.

Biyo-Jet Yakıt Projesi büyük yankı uyandırdı.

​Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber.

Marmara bir yıl arayla gözlemlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.