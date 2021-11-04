Hayat Türkiyede ilk Artık arkeolojik buluntuları yurtdışına göndermeye gerek kalmayacak
KÜLTÜR SANAT

Türkiye'de ilk: Artık arkeolojik buluntuları yurtdışına göndermeye gerek kalmayacak

İzmir’de yapılan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazısında, Türkiye'de ilk kez bir mobil DNA merkezi kuruldu. Mobil DNA merkezi sayesinde, kazıda bulunan önemli materyallerin yurtdışında bulunan merkezlere gönderilmesine gerek kalmayacak.

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Haber Merkezi İHA
Türkiyede ilk: Artık arkeolojik buluntuları yurtdışına göndermeye gerek kalmayacak
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanı

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin destekleriyle sürerken, Hristiyanlık alemi için önemli kalıntıların bulunduğu kazı alanında mobil bir DNA merkezi kuruldu.

Türkiye’de ilk kez Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı alanında kurulan mobil DNA merkezine 'Antik DNA Araştırma Merkezi' (ADAM) ismi verilirken; merkez sayesinde, kazıdan elde edilen önemli buluntuların yurtdışında bulunan DNA merkezlerine gönderilmesine gerek kalmayacak.

İHA

ADAM’ın Türkiye’de arkeolojik alanlarda kurulan ilk DNA merkezi olduğunu söyleyen kazı başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, "Bu merkezde antropolog ve genetik uzmanları tarafından alandan çıkarılan organik malzemelerin DNA’sı çözümlenecek. Bu Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

İHA

Türkiye’de DNA araştırmalarının birkaç merkezde yapılabilen ve pahalı bir işlem olduğunu ifade eden Mimaroğlu, “Çok önemli DNA bulguları yurtdışına gönderiliyordu. İnsan DNA’sı çok önemli bir materyal olduğu için bu bilgileri dışarıyla paylaşmanın doğru olmadığı düşüncesiyle böyle bir merkez kurma gereği duyduk” diye konuştu.

İHA


"Birçok malzemenin analizini yapıyoruz"

Arkeolojik kazılar için sponsor desteğinin önemli olduğunu ifade eden Mimaroğlu, “Bakanlığın verdiği bütçeyle kazılara devam ediyoruz. Bunun yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Ticaret Odası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Selçuk Belediyesi tarafından da destekleniyoruz. Bir diğer paydaşımız da özellikle analizler için İstanbul Gelişim Üniversitesi” diyerek kazılardaki paydaşlarının önemine vurgu yaptı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 2018 yılından beri uzman ekip, akademisyenler ve mezunlarıyla birlikte Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısında çalıştığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Araştırma Görevlisi Fırat Baranaydın ise, “2021 yılı bilimsel araştırma projemizde malzemelerin analizlerini yapıyoruz. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli malzeme mühendisi hocamız Dr. Öğretim Üyesi Cansu Noberi ile birlikte yaptığımız projede hem kilisede hem Helenistik dönem yapılarında hem de seramiklerde birçok malzemenin analizini yapıyoruz. Analizlere ve farklı boyutlarda restorasyon çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Perre'de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu
FOTOĞRAF 7
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Mayıs ayından beri devam eden kazılar, Perre Antik Kent'te tüm hızıyla sürüyor.
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Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'in Roma Çeşmesi bölgesinde yeni eserler ortaya çıkartıldı.
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Kommagene ve Roma döneminde kullanılan alanda yapılan kazılarda daha önceden zemin döşemesi ve sütunlu yol ortaya çıkartılmıştı. Son yapılan kazılarda ise zeminde ilginç bir yapı ortaya çıkartıldı.
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Milattan sonra (M.S.) 4'üncü yüzyıl ile tarihlenen ve bin 600 yıllık olan yeraltı temiz su şebeke sistemi bulundu. Kazılarda, su sisteminin bağlantı noktalarıyla birbirine bağlandığı ortaya çıktı. Kazılar sonrasında ortaya çıkartılan su sitemi daha sonra yumuşak malzemeler ile üzeri örtülerek, kış aylarında zarar görmemesi için kapatıldı.<br>
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Ayrıca 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı. 2'ye 2 genişliğinde 2,5 metre derinliğinde üzüm işliği, kazılarda ortaya çıktı. Bugüne kadar ortaya çıkartılan en büyük üzüm işliği olduğu öğrenildi.<br>
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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milattan sonra 4'üncü yüzyıl ile tarihlenen bu su şebekesi (kültler) günümüzden bin 600 yıl öncesi Roma dönemine aittir. Pişmiş topraktan yapılmış kültler, yaklaşık 10 metre uzunluğa sahip ve bağlantı kısımları mevcuttur. Roma Çeşmesi'nin hemen kuzey kısmında ve kuzeybatı kısmında, mayıs ayında kazılara başladık. Burada daha önceki zemin döşemenin çıktığını gördük ve aynı zamanda yine bir sütunlu yol ortaya çıktı. Bugün ise 4 ton kapasiteli üzüm suyunun biriktirilebildiği bir işlik alanı bulundu. 2'ye 2 metre boyutlarında ve 2,5 metre derinliğinde işlik alanı ortaya çıkartıldı. Bu işlik alanında yaklaşık olarak 40 dönüm üzümün hasadı yapılarak, burada üzüm suyu sıkılarak bu üzüm sularının buraya biriktirildiği düşünülmektedir\" dedi.
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Perre'de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu
Adıyaman Perre Antik Kent'in Roma Çeşmesi'nde devam eden kazılarda bin 600 yıllık yeraltı su şebeke sistemi ve 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı.
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