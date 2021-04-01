Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı’nda karlar erimeye başladı

Dünyanın birçok yerinde Türkiye'nin bile yerini haritada doğru gösteremeyecek insanların bile nerede olduğunu bildiği çok önemli bir değer Ağrı Dağı. Biz bu değere sahip bir ülke olarak bu değerden öncelikle kendimiz istifade etmek durumundayız. Bu değeri dünyanın her tarafında, her sektörden insanların kullanımına, istifadesine açmak durumundayız. Burada böyle bir sportif değere sahibiz ama biz dağcılara bugünden itibaren resmi açılışı yapabiliyoruz. Biliyorsunuz 2015 yılından beri resmi olarak tırmanışlara kapalı.