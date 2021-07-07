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Türkiye'nin dört denizini tek başına yelkenliyle aştı rekoru kırdı: En zoru Akdeniz'di

Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan yelkenli teknesiyle geçen Tolga Pamir, zorlu parkuru tamamlayan ilk sporcu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Pamir, "Bu dört deniz arasında Akdeniz en zoruydu fakat bin 500 deniz milinde tek fark ettiğim şey şu; çok yalnızdım" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin dört denizini tek başına yelkenliyle aştı rekoru kırdı: En zoru Akdenizdi
Tolga Pamir

Artvin'in Hopa ilçesinden başlayıp, sadece rüzgar ve yelkeniyle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'i aşarak İskenderun'a ulaşan Tolga Pamir, tek başına geçirdiği 16 günlük zorlu yolculuğu anlattı.

Tolga Pamir, dünyada birkaç ünlü açık deniz solo yarışçısı olduğunu ve kendisinin 17 yıldır bu yarışlarda Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Manş Denizi, Atlantik, İngiltere ve İrlanda turu gibi farklı yarışmalara katıldığını belirten yelken sporcusu, şöyle konuştu:

'Denizlerin Everesti' için hazırlanıyorum

"Aslında Türk denizi kıyılarını aşarken hedefim, 'Denizlerin Everesti' olarak adlandırılan solo dünya turu yarışına hazırlanmaktı. Fransa'dan başlayıp, Ekvator çizgisini geçip, Ümit Burnu, Avusturalya'nın altından tekrar Güney Amerika ve tekrar başladığı noktada biten bir dünya turu yarışı. Bu yarış için hazırlanıyordum aslında.

AA

Ülkemizde ne yazık ki bu branşın gelişmemesi, yapılmıyor olması kafamda soru işareti bırakan şeylerden birisiydi. Bunula ilgili Türkiye Yelken Federasyonuyla irtibata geçtim. Başkan Özlem Akdurak ve diğer ekip böyle bir projenin açık deniz yelkenciliği branşının gelişimi için önayak olabileceğine inandık. Türkiye turu rekoru kırıldı."

AA

Yelken sporcusu, birçok denizi gezdiğini ancak Türkiye'nin kıyılarını daha önce bu kadar tanıma fırsatı bulamadığını dile getirdi.

AA

"Keşke daha fazlasını yapabilsek"

Türkiye'nin çok güzel deniz ve kıyılara sahip olduğunu vurgulayan Tolga Pamir, "Yurt dışında birçok denize gidiyorsunuz ancak kendi ülkenizi tanımıyorsunuz. Kendime sorduğum birinci soru buydu. 'Bu konuda neden daha ileriye gitmek istiyoruz?' dersek, katılmayı düşündüğüm yarışı gerçekleştiren 16 ülke var. Neden 17'ncisi Türkiye olmasın? Bu yarışı gerçekleştirmiş yarışmacıların, sporcuların rakamı şu anda dünyanın yörüngesine çıkmış astronotların neredeyse 5'te 1'ine sahip. Gerçekten çok zorlu bir yarış. Tek başınıza hiç durmadan dünyanın etrafını dolaşıyorsunuz. Ülkemizdeki bu tarz organizasyon, yeni bir başlangıçtı. Keşke daha fazlasını yapabilsek" açıklamasında bulundu.

AA

Karadeniz yunuslarla dolu

Son yolculuğunda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere dört denizi gezme şansı bulduğunu, parkurun beklediğinden 4 gün fazla sürdüğünü belirten Tolga Pamir, şunları kaydetti:

"Karadeniz, hiç beklemediğim kadar yunuslarla dolu ve yemyeşil bir kıyı şeridi sunarken, Marmara, Boğazlar, Çanakkale, iki kıtayı birbirine bağlayan nokta... Anılarıyla, şehitleriyle insanda apayrı duygular yaratan bölgeler. Daha sonra Ege ve adalarda da farklı bir havanın içine giriyorsunuz. Doku çok farklı.

AA

HAYAT
Rekora Hopa'dan yelken açtı: Türkiye'nin dört denizini aşarak İskenderun Limanı'na varacak

Bin 500 deniz milinde tek fark ettiğim şey...

Son olarak Akdeniz, ben burayı daha önce bu kadar tanımıyordum. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Her seferinde hava durumunda beklemediğiniz sürprizler yaşanıyor. Bu dört deniz arasında Akdeniz en zoruydu fakat bin 500 deniz milinde tek fark ettiğim şey şu; çok yalnızdım. Tek bir yelken yok. Neden bu denizlerimizi kullanmıyoruz? Bu dört denizi doya doya kullanabilmek, bunlardan faydalanabilmek, çok değerli bence."

Rekora 'tam yol ileri': Boğaz'ın girişinde
FOTOĞRAF 17
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Yolculuğunun startını Artvin'in Hopa ilçesinden veren Pamir, Türkiye Yelken Federasyonunun organizasyonuyla Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de sadece rüzgar ve yelkenlerini kullanarak, 1500 deniz mili kat etmeyi hedefliyor. Pamir, bu kapsamda Karadeniz'de 7 günü aşan yolculuğun ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarına geldi.
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Boğaz'ın Karadeniz girişinde Sahil Güvenlik Botu tarafından karşılanan açık deniz yelken sporcusu Pamir için görevli TCSG-5 Botu'nun Komutanı telsizden, İstanbul'a hoş geldiniz, İstanbul Valiliği ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı olarak hayırlı seyirler dileriz. Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. ifadelerini kullandı.
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Pruva (Venedikçe), teknenin ön tarafı. Neta (Fransızca) ise düzenli, emniyetli demektir. Pruva Neta, yolun açık olsun anlamına gelen bir denizcilik terimidir.
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Pamir de buna karşılık teşekkür mesajını ileterek, Öncelikle Tüm Karadeniz boyunca Sahil Güvenlik birimlerimiz yolcuğu takip etti. Ev sahipliğiniz ve hoş geldiniz dilekleriniz için teşekkür ederim. dedi.
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Boğaz girişinde rüzgar olmaması yüzünden uzun saatler beklemek zorunda kalan Pamir, tekne üzerinden Türkiye turu rekoru ve Hopa'dan beri süren seyri hakkında bazı bilgiler verdi.
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Türkiye Yelken Federasyonu, Naviga Dergisi ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eden Pamir, Seyrin ilk bölümü Karadeniz. Hayal ettiğimden biraz daha farklı geçiyor aslında. Normalde Karadeniz'i 5 günde geçebilmiş olmam lazımdı. Şu an 72 saate varan bir gecikme ile İstanbul'un Karadeniz girişine geldim. Bu gecikmeyi Ege ve Akdeniz’de kapatmayı umut ediyorum. dedi.
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Pamir, yolculukta doğanın kanunlarının geçtiğini, rüzgar olmadan ilerleme imkanının olmadığına dikkati çekerek, Rüzgar geldiğinde bir anda 10 saatte 40 deniz mili de yapabiliyorum. Rüzgar olmayınca 10 saatte 10 deniz mili gibi bir mesafe de geçebiliyorum. Önemli olan bu parkuru tamamlamak. Bu ilk defa olacak. diye konuştu.
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Bu tarz yarışların birçok ülkede yapıldığına ve bazı rekor denemelerinin olduğuna işaret eden Pamir, bu parkuru yelkenle tek başına ilk kez geçtiğini dile getirdi.
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Bu parkurda herhangi bir şekilde motor kullanmak yasak <br> <br> Pamir, parkurda bir süre rekor oluşturacağını anlatarak, Bundan sonra, bu yarış yapılmaya başlandığında bununla başlanacak. Bu parkurda herhangi bir şekilde motor kullanmak yasak. Teknedeki motor mühürlü. Sadece rüzgarı ve yelken aksamını kullanmak, parkuru devam edip başlangıçtan sonra, geçiş noktalarını geçerek bitişe ulaşmak gerekiyor. ifadelerini kullandı.
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Tolga Pamir, Türkiye denizlerinde tek başına Türk denizci olma hikayesini şöyle aktardı: <br> <br> 20 yıl önce bu tarz yarışları tecrübe etmek ve katılmak için Fransa'ya gittim. Hedef 'Vendee Globe Dünya Turu Yarışları'nda, bir Türk sporcusu olarak yer almak hatta birinci olmaktı.
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Bunu başarmış 16 dünya ülkesi var. 'Neden 17. ülkemiz olmasın, Türk bayrağını dünya denizlerinde taşımayalım?' dedim.
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Dünyada farklı farklı denizler var, bizde de farklı karakterlere sahip Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi var.
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Hepsinin kendine ait bir karakteri var şimdiye kadar bunu yapma fırsatım olmamıştı. Bu güzel coğrafyada ülkemizin denizlerinde bunu yaptığım için çok memnunum. Bununla da gurur duyuyorum.
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Pamir, İstanbul'a ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, İnsanın doğduğu yere gelmesi başka bir şey, çok güzel bir şey. Doğduğu topraklar memleketidir. Tüm ailem 100 yıldan fazladır İstanbul'da yaşıyor. İnsan çok duygulanıyor. şeklinde konuştu.
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Bu anlarda göz yaşlarını tutamayan Pamir'in kamara kapağındaki Denizlerimizi koruyalım, sevelim, sevdirelim ile Yelken yapalım, yelkenle büyütelim pankartı da dikkati çekti.
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Rekora 'tam yol ileri': Boğaz'ın girişinde "Pruvanız neta olsun" denilerek karşılandı
Türkiye Yelken Federasyonunun organizasyonuyla Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de sadece rüzgar ve yelkenlerini kullanarak, 1500 deniz mili kat edecek Tolga Pamir, Karadeniz'de 7 günü aşan yolculuğun ardından İstanbul Boğazı'na geldi. Pamir, Boğaz'ın Karadeniz girişinde, TCSG-5 Botu'nun Komutanı'nın "Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun" anonsuyla karşılandı. Açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, "Rüzgar geldiğinde bir anda 10 saatte 40 deniz mili de yapabiliyorum. Rüzgar olmayınca 10 saatte 10 deniz mili gibi bir mesafe de geçebiliyorum. Önemli olan bu parkuru tamamlamak" diye konuştu.


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