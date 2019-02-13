Türkiye'nin en büyük kitap okuma yarışması

Server Gençlik Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları bu sene 7. defa düzenleniyor.

2013 yılından bu yana düzenlenen yarışmalara bugüne kadar 117 ülkeden 2 milyon 169 bin kişi katıldı.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada “Her sene farklı bir konu belirleyerek insanların kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve kültürel değerlerimizi öğrenmesini amaçlıyoruz. Geçen yıllarda İngilizce, Arapça ve Türkçe dilinde 81 ilde 4 bine yakın sınav merkezinde Türkiye’nin en geniş katılımlı sivil organizasyonunu düzenledik. Bu sene Güzel Ahlâk temasını konu edeceğimiz kitapların okunacağı yarışmaya İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler www.ufkayolculuk.com sitesine girerek yarışmaya kayıt olabilir. Son başvuru tarihi 16 şubat 2019. Yarışma sonunda umre başta olmak üzere çok sayıda farklı ödüllerimiz var. Farklı kategorilerde toplam değeri bir milyon TL tutan ödül vereceğiz. Öğrenciler okuması gereken kitapları internet ortamından ya da il ve ilçe temsilciliklerimizden teslim alabilecek” ifadeleri yer aldı.

Okunan kitaplardan yazılı olarak sınav yapılacak.

Başvurular 16 Şubat’ta sona erecek

Yapılan açıklamada “Biz güzel ahlâkı yeniden evrensel değer haline getirerek huzur ortamına katkı sağlamak istiyoruz. ‘İçindeki Güzelliği Paylaş’ sloganıyla öğrencilerin içinde saklı olan güzel ahlâkı dışarı çıkarmaya çalışacağız. İlkokul kategorisinde Semiha Bahadır’ın Güzel Ahlâk Yolculuğu, Ortaokul için gene aynı yazarın Erdemler Kampı, Lise için İhyau Ulumi’d-din’den kesitlerle Güzel Ahlâk, Arapça kategorisinde ise Bidayetül Hidaye isimli kitap okunacak.

Bu kitaplar uzmanlar tarafından titiz bir çalışma sonucu belirlendi. Yarışmaya kayıtlar şu anda devam ediyor.

16 Şubat 2019 tarihinde online kayıtlar tamamlanarak 17-18 Şubat 2019 tarihinde online sınav yapılacak. Bu sınava katılanlar 17 Mart’ta yazılı sınava alınacak. 13 Nisan’da ise düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri taktim edilecek. Bu sene ödülleri tabana yayma ve daha çok kişiye ulaştırma anlamında Türkiye geneli ödüllerin yanı sıra il, ilçe, okul bazında ödüller de dağıtacağız” ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yarıyıl tatilinde “Haydi Çocuklar Camiye” projesiyle toplumda farkındalık oluşturan Server Gençlik Derneği, Yarışmanın son kayıt haftasına girerken “Haydi Gençler Ufka Yolculuğa” sloganıyla gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak güzel ahlâklı bireylerin yetişmesinde katkı sağlamayı amaçlıyor.

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