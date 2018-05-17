Türkiye’nin ilk Ayyıldızlı Camisi kendini gösterdi

Sivas Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk defa ay yıldız temalı olarak inşasına başlanılan 'Ayyıldız Cami' kendini göstermeye başladı.

Kuş bakışı bakıldığında görünüyor

Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke mevkiinde inşası süren Türkiye’nin ilk ay yıldız şeklinde projelendirilmiş camisi olan 'ay yıldız camisi' kendini göstermeye başladı. Kaba inşaatı süren camiye kuş bakışı bakıldığında ay yıldız temasını görmek mümkün.

Bu sene hizmete açılacak

2018 yılında tamamlanarak hizmeti açılması planlanan cami 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve camide toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Tamamlandığında mimarisi ile Türk bayrağını andıracak cami, bu özelliğiyle dünyada bir ilk olacak.

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