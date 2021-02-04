Hayat Türkiyenin nüfusu 2020de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı
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Türkiye'nin nüfusu açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'nın nüfusu kaç?

Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

  • Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Nüfus artış hızı binde 5,5 oldu

Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92,8'lik orandan 2020'de yüzde 93'e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişi oldu

  • İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.
  • Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu

  • Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

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