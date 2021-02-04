Türkiye'nin nüfusu açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'nın nüfusu kaç? Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 10:02 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 10:31 AA Yeni Şafak