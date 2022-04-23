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Hayat Türkiyenin suç atlası çıkarıldı Hırsızlık ilk sırada
AKTÜEL

Türkiye'nin suç atlası çıkarıldı: Hırsızlık ilk sırada

Geçen yıl açılan davalardaki suçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmada 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan ‘mal varlığına karşı işlenen suçlar’ aldı. İstanbul’da en çok Çek Kanunu’na muhalefetten dava açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin suç atlası çıkarıldı: Hırsızlık ilk sırada
Arşiv

Adalet Bakanlığınca, geçen yıl açılan davalardaki suçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmayla Türkiye’nin “Suç Atlası” çıkarıldı. Davaların incelendiği araştırmada Türkiye’de işlenen suçlar mercek altına alındı. İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan "mal varlığına karşı işlenen suçlar" aldı.

ANTEP’TE KAÇAKÇILIK, TRAZON’DA ATEŞLİ SİLAH

Aralarında Gaziantep'in de, 22 ilde en çok “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet”ten dava açıldı. Samsun, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’da en çok “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a” muhalefetten dava açıldı. Çankırı, Kırıkkale, Tunceli, Bayburt ve Kars’ta ise en çok dava açılan suç “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” olarak kayda geçti. Ankara’da en çok “Vergi Usul Kanunu’na”, Yalova’da en çok “Sınai Mülkiyet Kanunu’na”, İstanbul’da en çok “Çek Kanunu’na”, Yozgat’ta ise en çok “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” muhalefetten dava açıldı.

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