Hayat TURKOVACın serüveni TRT Belgeselde anlatılacak
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'TURKOVAC'ın serüveni TRT Belgesel'de anlatılacak

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türk bilim insanlarının yoğun çalışmaları sonucunda tüm fazları tamamlanarak üretilmeye ve uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısının serüveni, TRT Belgesel ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

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Haber Merkezi AA
​TURKOVACın serüveni TRT Belgeselde anlatılacak
Arşiv.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli aşı TURKOVAC, acil kullanım onayı alarak tüm dünyanın kullanımına sunuldu.

  • Son 50 yıldır hücreden üretim safhasına kadar gelebilen ilk yerli aşı olan TURKOVAC, Türkiye'yi Kovid-19 aşısını bulan 9 ülkeden biri yaparak gurur kaynağı oldu. Bu önemli başarının her aşaması "TURKOVAC" belgeselinde ele alınacak.

Deneyimli bilim kadrosunun himayesinde geliştirildi

Türkiye'nin tıp tarihinde bugüne kadar bir virüs için yapılan en büyük araştırma ve geliştirme projesi olan aşı, yüksek teknoloji ve deneyimli bilim kadrolarının himayesinde sürdürüldü.

Aşının klinik çalışmalarına 41 merkez, 28 ilde 700'den fazla sağlık profesyoneli katkı sağladı.

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