Tuvaletini yapmak isterken 150 metreden yuvarlandı

AFAD ve JAK ekipleri yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu ile alkollü şahsı yuvarlandığı barajdan çıkardı.

Olay, dün gece Bursa-Keles karayolu Doğancı Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol almak için Doğancı Barajı kenarına gelen Vedat S., tuvaletini yapmak için baraj gölü kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Vedat S., uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 150 metre yuvarlanıp, ağaçlara çarparak göle düşmekten kurtulan Vedat S.'nin düştüğünü fark eden arkadaşları, yardıma koştu. Vedat S.'yi kendi çabalarıyla çıkaramayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi.

Hayati tehlikesi bulunmadı

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sedye ve halat yardımıyla Vedat S. kurtarıldı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat S.'nin, vücudunda kırıkların olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.





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