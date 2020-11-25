Twist sonbahar-kış 2020-2021 koleksiyonu ile Twist Gang'in sıra dışı dünyasına yolculuk

TWIST, ilk kez sokağın ve dijital dünyanın gerçek karakterleriyle gerçekleştirdiği 2020-21 Sonbahar-Kış Kampanyasında, çağın güzellik ve kusursuzluk kavramını kendi objektifinden yorumluyor! Farklı görünümleri ile kendi özgün stilini yansıtabilen, kendi yaşam felsefeleri ile hayallerinin peşinden gitme cesaretine sahip 11 Twister’dan oluşan #TwistGang ekibi ile yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamaya hazır mısın!

TWIST GANG ekibi yeni mevsimin kapılarını, sokağın gerçek karakterleriyle aralıyor! Kendiyeteneklerinin farkında olan, kusurları ve farklılıklarıyla mutlu olabilen, yaratıcılıklarını kullanarak özgün stil anlayışlarını oluşturmuş cesur ve korkusuz Twister’lar, seni yeni dünyanın ‘’kusursuzluk anlayışını’’ şimdi yeniden keşfetmeye çağırıyor.

Peki, kim buTWIST GANG? diye soracak olursan; birbirinden farklı stil ve yaşam felsefesine sahip hayallerinin peşinden koşan, stilini şehrin keşiflerle dolu sokaklarında özgürce konuşturan, sınırsız bir yaratıcılığa, renkli dünyalara sahip, kendi yeteneklerini keşfetmiş, sıra dışı bir ekipten oluşuyor.

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Aslında onlar hayatın içindeki gerçek karakterlerden; yaşadığımız şehrin sokaklarında, sosyal medyada karşımıza çıkan “Keşfet” bölümünde veya şehrin en hip mekanlarında rastladığımız, ‘’Seni bir yerden tanıyor gibiyim, daha önce hiç karşılaşmış mıydık?’’ dediğimiz enerjiye sahip Twister’lar…

Yaratıcılıklarıyla ilham veren TWIST GANG, şimdi TWIST Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonunda, sıra dışı stil anlayışlarını bambaşka bir bakış açısıyla sunuyor.

Daha fazla bilgi için @twistturkiye IG hesabını ve #twistgang hashtagini takipte kalın!