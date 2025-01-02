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TYB 2024 ödülleri açıklandı

TYB 2024 ödülleri açıklandı

04:002/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) “2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”ni kazanan isim ve eserleri açıkladı.

Hikaye dalında “Akrebin Kışı” kitabıyla Emine Altınkaynak, şiir dalında “Yalın Ayak ve Yalvarırcasına” eseriyle Enes Talha Tüfekçi, roman dalında “Kül Ormanı” eseriyle Güzide Ertürk, deneme dalında “İçine Açan İnsan” eseriyle Zeynep Merdan’a ödül verildi. Habercilik Özel Ödülü’ne ise “Kanıt” isimli kitabıyla Anadolu Ajansı layık görüldü. TV Programı dalında “Gönül Dağı Yolculuğu” ve TV Belgesel dalında “Anadolu İnsanı” belgeseli ile TRT, Kamu Yayıncılık alanında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi ödül almaya hak kazandı. TYB Vefa Ödülü’ne Bekir Sıddık Soysal, Üstün Hizmet Ödülü’ne ise Prof. Dr. İsmail Erünsal, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu değer görüldü.



#aktüel
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