HayatTYB ödüllerinin sahipleri belli oldu
KÜLTÜR SANAT

TYB ödüllerinin sahipleri belli oldu

TYB Genel Başkanı Arıcan, "Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır" dedi.

Haber MerkeziAA
TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.
TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2017 yılındaki "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin sahipleri belli oldu.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

Yeni yılın huzur, barış ve mutluluk dolu geçmesini, kültür, sanat ve edebiyatın insan hayatını daha fazla kuşatmasını dileyen Arıcan, "Teknolojinin, sosyal medyanın hayatımızı çepeçevre kuşattığı bugünlerde kültüre, fikire daha fazla yer vermemiz gerekir." diye konuştu.

Arıcan, TYB olarak 40 yıl boyunca önemli kültürel, edebi, sanatsal etkinliklerde bulunduklarını belirterek, geçen yıl Ankara'da 18 yıl süren mesnevi okumalarını tamamladıklarını, İstanbul'da Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'ni, Hatay'da Ahlak Şurası'nı, Erzurum'da şubeler toplantısı başta olmak üzere önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geleneksel hale gelen TYB ödülleri ile öne çıkan sanatçı ve eserlerin belirlendiğini vurgulayan Arıcan, "TYB'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da geride bırakılan yıl içinde öne çıkan kalem, sanat ve fikir erbabını tespit edip kamuoyunun ve toplumun dikkatine sunmak bakımından önemi kültür ve edebiyat çevrelerince sıklıkla ifade edilmiştir. Ayrıca bu ödüller, ülkemizde kurumsallaşan sayılı ödüllerdendir." dedi.

Arıcan, prensip olarak talip olanlara değil, birlikte oluşturulan heyetin takibi ve müzakereleri sonucunda belirlenen isimlere ödül verildiğine dikkati çekerek, "Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2017 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimler şöyle:

Hikaye dalında "Olay Berlin'de Geçiyor" kitabıyla Naime Erkovan, şiirde "Uzun Sürdü Hazırlığım" kitabıyla Cevdet Karal, romanda "Nureddin Zengi" eseriyle Ali Emre, denemede "Göz Ağrısı" kitabıyla Gökhan Özcan, fikirde "Narkoz" eseriyle Mete Gündoğan, araştırmada "Din ve Toplumsal Çatışma" kitabıyla Ejder Okumuş, incelemede "Akif" kitabıyla Yusuf Turan Günaydın, edebi tenkitte "Ahmet Haşim'in Nesirleri" kitabıyla İbrahim Demirci, hatırada "Bir Devrin Hafızası" kitabıyla Rasim Cinisli, gezide "İyilik Yolunda Uzaklar Yakın" kitabıyla Hacı İbrahim Mutlu, tercümede "Mesnevi Manzum Çeviri" kitabıyla Hicabi Kırlangıç, biyografide, "İbnülemin Mahmut Kemal İnal" kitabıyla Dursun Gürlek, çocuk yayınları alanında Uçan At Yayınları, basın fıkrada Yenisöz gazetesinden Elif Sönmezışık, basın fikirde Yeni Akit gazetesinden Kenan Alpay, dergi yayıncılığında Edebiyat Ortamı, Türk müziği alanında "Akif İklimi" albümüyle Mehmet Kemiksiz, şehir kitaplarında Bolu Belediyesi, televizyon programında TRT Diyanet'teki Şule Kala moderatörlüğünde Eksen İnsan, radyo programında ise Levent Dönmez'in Dil Yaresi ile NTV.

Ödüllerin kitap yayıncılığı bölümünde ise kamu yayıncılığı kategorisinde Bilgi Üniversitesi, özel yayıncılıkta Eski-Yeni ödül alırken, yayıncılık özel ödülüne İslam Düşünce Atlası ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve İLEM layık görüldü.

Kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Mehmet Genç, Metin Ünal Mengüşoğlu ile Recai Kutan üstün hizmet ödülüne değer bulundu.

Ödüllerin verileceği tarih Birlik tarafından duyurulacak.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
Evra adım adım Galatasaray'a
Spor

Evra adım adım Galatasaray'a

Fransız sol bek Patrice Evra'nın menajerinin, Galatasaray tarafından İstanbul'a davet edildiği iddia edildi.
Oyuncu Selim Erdoğan'ı hassas terazi ele verdi
Hayat

Oyuncu Selim Erdoğan'ı hassas terazi ele verdi

Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan (46), ‘uyuşturucu madde üretimi ve satışı’ suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Halen tutuklu olan Erdoğan, uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını söyledi.
Cenk'in yerine Slimani
Spor

Cenk'in yerine Slimani

Beşiktaş forvet adaylarına bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlılar, Leicester City'nin Cezayirli forveti Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.
Yemin krizinde Meclis'i bekleyen büyük tehlike
Gündem

Yemin krizinde Meclis'i bekleyen büyük tehlike

1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından Meclis’te yemin metnine uygun yemin etmeyerek yemini geçersiz sayılan HDP’li Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesi için komisyon raporu tamamlandı. Raporda yemin krizi ile ilgili çok çarpıcı detaylar yer aldı. Rapora göre; bu durum göz ardı edilirse Meclis’i daha büyük krizler bekleyebilir. Komisyon ayrıca önerisi ile bu tür siyasi şovların önüne geçecek düzenlemeyi de raporda ayrıntılı bir şekilde belirtti.
Galatasaray Kulübü: Vagner Love listemizde yok
Spor

Galatasaray Kulübü: Vagner Love listemizde yok

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in tercüman aracılığıyla Vagner Love'a transfer teklifi yaptığı iddialarına resmi sitesinden yaptığı açıklamayla cevap verdi.

KAPAT

YUKARI