Üç gün sonunda enkazda şans eseri bulundu: İki bacağını ve bir kolunu kaybetti

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Babacan, protez kol ve bacak yaptırmak için yardım bekliyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 li etkisi altına alan depreme Babacan ailesi Adıyaman'da 8 katlı apartmanda yakalandı. Deprem 3 çocuğu ve eşi sağ çıkan Zabit Babacan (41) enkaz altında kaldı. Enkazda kepçe operatörü çalışırken "Ben buradayım!" diye bağırması sonucu uzun uğraşlar sonucunda kurtarma ekipleri tarafından enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Babacan’ın beton altında kalarak ezilen iki bacağı diz üstünden, sol kolu ise dirsek üzerinden ampute edildi. Yoğun bakım servisinde yapılan tedavisinin ardından yataklı servise alınan Babacan, sağlık durumu iyiye gidiyor.
Depremden canını zor kurtaran Babacan, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ağır kesici hap içmek için yataktan kalktığı sırada depreme yakalandığını belirten Babacan, “Ev, biranda çıkan çatırtı seslerinin ardından yıkıldı. Üzerime molozlar düştü, bağırdım kimse duymadı. O anda ölümü hissettim. Rahmetli babamın yanına gidiyorum dedim. Depremin 3.’ncü günü kepçe çalışırken “Ben buradayım” diye bağırdım. Kepçeyi durdurdular beni kurtardılar. Sol ayağım biraz iyi idi, diğer ayağım ile sol kolum ezilmişti. Gözümü hastanede açtım” dedi.
3 çocuğum ile eşinin depremden sağ kurtulduğunu belirten Babacan, ”Ben bu halde enkazdan çıktım. Doktorlar birkaç ay sonra protez takılabileceğini söyledi. Durumu iyi olan insanlardan protez yaptırılması için yardım istiyorum” diye konuştu