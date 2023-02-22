Üç gün sonunda enkazda şans eseri bulundu: İki bacağını ve bir kolunu kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrasında Türkiye’de deprem riski en fazla ve en az olan iller araştırılmaya başlandı. Ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Bu bölgeleri haritada birinci derece deprem bölgesi, ikinci derece riskli bölge, üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak ayırmak mümkün. Peki Türkiye’nin deprem riski en az olan illeri hangisi?