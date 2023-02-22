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Hayat

Üç gün sonunda enkazda şans eseri bulundu: İki bacağını ve bir kolunu kaybetti

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da 3 çocuk babası enkaz altında kaldı. Kepçe operatörü çalışırken 'Ben buradayım' diye bağırması sonucu ağır yaralı olarak kurtaran Zabit Babacan, protez kol ve bacak yaptırmak için yardım bekliyor.

12:42 . 22/02/2023 Çarşamba
IHA
Babacan, protez kol ve bacak yaptırmak için yardım bekliyor.

Babacan, protez kol ve bacak yaptırmak için yardım bekliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 li etkisi altına alan depreme Babacan ailesi Adıyaman'da 8 katlı apartmanda yakalandı. Deprem 3 çocuğu ve eşi sağ çıkan Zabit Babacan (41) enkaz altında kaldı. Enkazda kepçe operatörü çalışırken "Ben buradayım!" diye bağırması sonucu uzun uğraşlar sonucunda kurtarma ekipleri tarafından enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Babacan’ın beton altında kalarak ezilen iki bacağı diz üstünden, sol kolu ise dirsek üzerinden ampute edildi. Yoğun bakım servisinde yapılan tedavisinin ardından yataklı servise alınan Babacan, sağlık durumu iyiye gidiyor.

'Üzerime molozlar düştü'

Depremden canını zor kurtaran Babacan, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ağır kesici hap içmek için yataktan kalktığı sırada depreme yakalandığını belirten Babacan, “Ev, biranda çıkan çatırtı seslerinin ardından yıkıldı. Üzerime molozlar düştü, bağırdım kimse duymadı. O anda ölümü hissettim. Rahmetli babamın yanına gidiyorum dedim. Depremin 3.’ncü günü kepçe çalışırken “Ben buradayım” diye bağırdım. Kepçeyi durdurdular beni kurtardılar. Sol ayağım biraz iyi idi, diğer ayağım ile sol kolum ezilmişti. Gözümü hastanede açtım” dedi.

Protez kol ve bacak için yardım bekliyor

3 çocuğum ile eşinin depremden sağ kurtulduğunu belirten Babacan, ”Ben bu halde enkazdan çıktım. Doktorlar birkaç ay sonra protez takılabileceğini söyledi. Durumu iyi olan insanlardan protez yaptırılması için yardım istiyorum” diye konuştu



#maraş
#hatay
#elazığ
42 dakika önce
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Üç gün sonunda enkazda şans eseri bulundu: İki bacağını ve bir kolunu kaybetti
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