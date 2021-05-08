Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Üç günlük buzağısı hastalanınca otomobilin bagajında veterinere yetiştirdi
AKTÜEL

Üç günlük buzağısı hastalanınca otomobilin bagajında veterinere yetiştirdi

Erzurumlu besici üç günlük buzağıyı, septisemi hastalığına yakalanınca otomobilin bagajında veterinere getirerek hayatını kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Üç günlük buzağısı hastalanınca otomobilin bagajında veterinere yetiştirdi​
Zehirli ishale yakalanan buzağı araba bagajında tedavi edildi

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İriağaç Köyünde yaşayan Zeki Akkurt üç gün önce doğan ramazan isimli montofon buzağı septisemi hastalığına yakalanmasının ardından acil olarak otomobili ile 25 kilometre mesafeden özel veteriner hekime getirerek tedavi ettirdi. Buzağı septisemisi, ishal, septisemi, toksemi hastalığına yakalanan yeni doğmuş montofon cinsi erkek danasını Otomobilin bagajında veteriner hekime getiren besici danasının hayatını kurtardı.
Zeki Akkurt bir buzağısının öldüğünü Ramazan isimli buzağısının da ölmesin diye acil olarak otomobilinin bagajına Oltu ilçe merkezindeki özel veteriner hekim Mehmet Çalışkan’a getirdi. Buzağıya hemen serum takılıp iğne yapılarak tedavi edildi.

Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu
GÜNDEM
Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu

ZEHİRLİ İSHALE YAKALANDI

Veteriner hekim Mehmet Çalışkan ‘’Buzağılarda görülen Septisemi hastalığına yakalanmış ishale bağlı su kaybını önlemek için hemen serum taktık. Buzağının kan değerlerini düzeltmeye çalışıyoruz’’ dedi.

Buzağı Sahibi Zeki Akkurt, ‘’Buzağının zehirli ishali var bir buzağım isalden öldü iki üç buzağıyı kurtardık. Bunu da veterinere getirdim bunu da kurtardık teşekkür ederim Veteriner beye buzağım sağlığına kavuştu’’ dedi.

Kestirdiği ineğinden beş buzağı çıkınca hüngür hüngür ağladı
FOTOĞRAF 10
Title
İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan Fatih Çakmak (35) isimli çiftçi, sabah saatlerinde ot vermek için ahıra gitti. Ahırda ineğinin çok şiştiğini ve hiçbir şekilde kalkamadığını gören Çakmak, merkeze giderek veterinerden önce ilaç aldı. İlacın hiçbir şekilde etki etmemesi üzerine ineğinin ölmesinden korkan Çakmak, tekrar merkeze giderek bu sefer kasabı köye getirdi.
Title
İneğini kesen Çakmak, ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşırdı.
Title
Bir süre yaşayan beşiz buzağıdan 4 tanesi ölünce, gözyaşlarına boğulan Çakmak, buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.
Title
Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, “İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4’ü öldü. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti’’ dedi.
Title
Kardeşinin sadece bir ineğinin olduğunu anlatan Senar Çakmak ise mecbur kalıp kasabı getirdiklerini dile getirerek, “Karnında sadece bir buzağı olduğunu biliyorduk. Fazla buzağı olduğunu bilmiyorduk. İlk buzağıyı çıkarttık ardından 4 tane sırayla çıktı. Çıkarttığımızda hepsi sağdı. Akşama kadar 4 tanesi öldü ve sadece bir tane kalmış. Yetkilerden kedisine yardım istiyoruz” İfadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Kestirdiği ineğinden beş buzağı çıkınca hüngür hüngür ağladı
Hakkari'de bir çiftçi karnı şişen ve hareket etmeyen ineğinin ölmesinden korkup kestirdi. Kesilen ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşıran çiftçi, gözyaşlarına boğularak buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.


Abone Ol Google News
Trabzonun en yaşlı annesi

Trabzon'un en yaşlı annesi

106 yaşındaki Ayşe Teyze'nin sırrı yöresel ve az yemek.
Bagajda tedavi ettiler

Bagajda tedavi ettiler

​Üç günlük buzağısı hastalanan adam veterinere zor yetişti.
Bu mantarın kilosu 100 lira: Kuzugöbeği özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişiyor

​Bayrampaşa halinde gece yoğunluğu.

​Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı.

'HES' koduyla giriliyormuş: Jandarmadan nefes kesen operasyon

​Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar.

​İsrail, Kudüs'te tacizin dozunu dün gece artırdı.
Çöp sanıp atacaktı

Çöp sanıp atacaktı

Arabasının üstünde gördü: ​İçine bakınca hayretler içinde kaldı
Musul<br>Ovaköy'ü istiyor

Musul
Ovaköy'ü istiyor

Türkiye “güvenin sembolü” olarak görülüyor.
Arabulucu etkisi

Arabulucu etkisi

Yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.