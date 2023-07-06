Uçak seferleri iptal oldu: Havada görülen cisimler merak uyandırdı

Gaziantep’te ne olduğu bilinmeyen ve gökyüzünde parlak ışık şeklindeki bilinmeyen cisimler sık görülmeye başlandı. Oğuzeli, Karkamış ve Nizip’te gökyüzünde görülen parlak ışık şeklindeki cisimler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Daha önce bilinmeyen cisim yüzünden uçak seferleri iptal olmuştu