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Hayat

Uçak seferleri iptal oldu: Havada görülen cisimler merak uyandırdı

Gaziantep’te havada görülen ve kırmızı ışık saçan bilinmeyen cisimler vatandaşlar tarafından fotoğraflandı. Daha öncede gökyüzünde görülen bilinmeyen cisimlerden dolayı uçak seferleri iptal olmuştu.

11:30 . 6/07/2023 Perşembe
IHA
Esrarengiz cisim paniği

Esrarengiz cisim paniği

Gaziantep’te ne olduğu bilinmeyen ve gökyüzünde parlak ışık şeklindeki bilinmeyen cisimler sık görülmeye başlandı. Oğuzeli, Karkamış ve Nizip’te gökyüzünde görülen parlak ışık şeklindeki cisimler vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Daha önce bilinmeyen cisim yüzünden uçak seferleri iptal olmuştu
23 Mayıs tarihinde Gaziantep’te 00.30 sıralarında yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edilmiş Pilotların durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdilmesi üzerine 26 uçak seferleri iptal edilmiş ve uçaklar Şanlıurfa ve Adana’ya yönlendirilmişti. Bu akşamda görülen cisimler akla uçak seferlerini iptal ettiren cisimleri getirdi.


#gökyüzü
#esrarengiz cisim
#Gaziantep
1 saat önce
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