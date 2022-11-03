Üçlü salgın: Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “üçlü salgın” olarak adlandırılan Kovid-19, grip ve RSV’de (Respiratuar Sinsityal Virüs) bu kış ciddi vaka artışı beklendiğini söyledi. Kışı daha önce yaşayan güney yarım küre ülkelerinde bu tablonun oluştuğunu, Yeni Zelanda ve Avustralya’da solunum yolu enfeksiyonlarının geçmiş yıllara kıyasla 5 kat arttığını aktaran Balık, bu kış ABD ve Avrupa’da da vaka sayılarında önemli artış beklendiğini vurguladı. Balık, şöyle konuştu: “Dünyada ‘triple epidemi’ yani ‘üçlü salgın’ adı verilen, Kovid-19, grip ve özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen, solunum yoluyla hızlı bir şekilde bulaşan RSV virüsünün bu kış ciddi şekilde artış göstermesi bekleniyor. Bu üç virüsteki salgının artmasına bağlı sağlık sistemlerinde zorlanmaların yaşanacağına yönelik de analizler var. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü bu konuda uyarılar yapmaya başladı. Bu durum, ülkemizde de paralel seyredecektir. Risk grubundaki kişiler grip aşısını yaptırmalı, gereksiz antibiyotik kullanımından uzak durulmalı, sağlıklı beslenmeli, haftanın 3-4 günü yürüyüş yapmalı ve sigaradan uzak durulmalı.”

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