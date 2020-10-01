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Hayat Uzmanlar uyardı Ucuz kıymalı pideye dikkat, et yerine bakteri yemeyin
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Ucuz kıymalı pideye dikkat, et yerine bakteri yemeyin

Uzmanlar uyardı: Ucuz kıymalı pideye dikkat, et yerine bakteri yemeyin

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, dışarıda uygun fiyata satılan kıymalı kır pidelerinin sağlıksız olduğunu dile getirerek, "Dışarıda satıldığı için içerisinde bakteri ve virüs barındırabilir. Et yerine bakteri yemeyin" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, dışarıda bir TL ile 5 TL arasında satılan kır pidesi olarak bilinen kıymalı pidelerin sağlıksız olduğu konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Rodoplu, "Yaşadığımız pandemi sürecinde bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerekiyor. Doğal beslenmek, doğru beslenmek, temiz beslenmek bu süreç içerisinde daha da önemli. Dışarıda satılan yiyecekler de bu dönemde çok fazla tercih ediliyor. Uygun fiyatlı olmasından dolayı kır pideleri de çok fazla tercih ediliyor. Birinci tehlike; bu pidelerin açıkta satılması. Her ne kadar güvenilir yerlerden alınsa bile pideleri pişiren kişiyi tanısanız bile onun çok temiz olduğuna inansanız bile açıkta satılan kır pideleri tercih edilmemeli. Çünkü satıldığı yerdeki toz, egzoz dumanı hastalığa sebep olur. Ayrıca açık satılmasından dolayı parazit, bakteri, mikrop taşıma olasılığı bulunuyor. Öte yandan bu pidelerin içerisine konulan sular konusunda da bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İçerisine konulan su nasıl bir su, temiz bir su mu? Su yoluyla bulaşan bakteriler de mevcut. Salmanella, kolera hastalığı, suyla bulaşan hastalıklardandır" dedi.

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Et yerine bulgur mercimek konuluyor

Fiyatının uygun olması sebebiyle içerisine et yerine bulgur, mercimek gibi gıdaların konulduğunu ifade eden Rodoplu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Et yerine hilelerle mercimek, bulgur, soya konulabiliyor. Alan kişi et yediğini düşünüyor ama bambaşka bir şey yiyor. Birçok kişinin soya alerjisi oluyor. Mercimek, bulgur da mide bağırsak sisteminde şişkinliğe neden olabiliyor. Örneğin; safra kesesinde taş olan bir kişiye bulgur dokunuyor. Bu kişiler et yediğini zannediyor ama alerjisi olan soyayı tüketiyor. 3 liralık bir pidenin çok ucuz olduğunu biliyorsunuz ve zannediyorsunuz ki et yiyeceksiniz. Ancak et yerine hileli gıda tüketiyorsunuz."

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Bir gram et yok: Bu lahmacuna herkes bayılıyor
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Ankara’da sadece vegan mutfağı yemeklerinin servis edildiği kafede en fazla ilgiyi vegan lahmacun görüyor.
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Keten tohumu, domates, soğan, mercimek gibi bakliyat ve sebzeler kullanılarak yapılan lahmacunu tercih edenler arasında vegan olmayanlar çoğunlukta.
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Başkent Ankara’da sadece vegan mutfağı yemeklerinin yapılıp servis edildiği kafede hazırlanan lahmacun, en fazla tercih edilen tatlar arasında.
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Keten tohumu, domates, maydanoz, soğan gibi sebze ve bakliyatlarla yapılan, tercihe göre pirinç ve yulaf da eklenen vegan lahmacuna, vegan olmayanlar da talep gösteriyor.İşletme sahibi Yılmaz Angay, lahmacunu tamamen vegan bir sistem içinde hazırladıklarını söyledi.
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Angay, müşterilerinin sadece veganlardan oluşmadığını belirterek, “Et yiyen insanlar, vegan lahmacunu yediklerinde beğeniyor. Hatta bazı müşterilerimiz ‘Burada değil de bu lahmacunu başka yerde yeseydik asla vegan olduğunu anlamazdık’ diyor. İşin aslı biraz da talepten oluşan şeyler bunlar. Bir de veganlığa yeni geçen insanların et türünde birtakım istekleri olabiliyor. Biz de bu istekler karşısında vegan lahmacun, köfte hamburger gibi buna benzer şeyler yapmış olduk. Vegan lahmacun içerik olarak diğer lahmacundan çok daha besleyici. İnsanlar lezzetini de seviyorlar ve en önemlisi vegan” dedi.
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Yılmaz Angay, bazı müşterilerinin İzmir’den, Antalya’dan, Eskişehir’den özellikle gelip burada vegan lahmacunu yediklerini, bazılarının ise paket yaptırıp yanında götürdüğünü söyledi.
Bir gram et yok: Bu lahmacuna herkes bayılıyor
Ankara'da vegan yemekler yapan bir işletmede satılan etsiz lahmacun yoğun talep görüyor. Vegan lahmacunu sadece veganlar değil et yiyenler de tercih ediyor.
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