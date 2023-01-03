Uğurlu Cumhuriyet turnesine çıkıyor

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yurt içinde ve dışında 100 noktada müzikseverlerle buluşacak. Usta piyanist, ilk performansını 14 Ocak’ta İstanbul Trump Sahne’de gerçekleştirecek, ilerleyen tarihlerde Ankara, Hatay, İzmir ve Adana’da dinleyicileriyle bir araya gelecek. Program kapsamında Uğurlu, yurt dışında da Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan ve Almatı kentlerinde konser verecek. Uğurlu konserlerinde, 100. yıl için hazırladığı “Güneş Ülke Anadolu”, “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri”, “Göklerle Ortak Tarihimiz” ve “Cumhuriyetin Trenleri” isimli projelerini görsel sunum eşliğinde seslendirecek.