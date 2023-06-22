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Hayat

Ukraynalı anne ve kızı İslam'ı seçti: “Ayşe” ve “Aliya” ismini aldılar

Ukrayna vatandaşı Natalia ve kızı Yulia, Manisa Yunusemre İlçe Müftülüğünde'ki ihtida merasimi ile Müslüman olarak “Ayşe” ve “Aliya” ismini aldı.

09:42 . 22/06/2023 Perşembe
IHA
Ukraynalı anne ve kız Müslüman oldu.

Ukraynalı anne ve kız Müslüman oldu.

İslam'ı seçen Ukraynalılar arasına yenileri katıldı. Müslüman olmak istediğini belirterek Yunusemre İlçe Müftülüğüne başvuran Ukrayna vatandaşı Natalia ve kızı Yulia için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İlçe Müftüsü M. Nedim Bakır, Natalia ve Kızı Yulia’ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler verdi.

"Nice insanların İslam’a girmesine vesile olmanızı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum"

Müftü Bakır şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık bir buçuk yıl önce Anastasia (Safiye) kardeşimiz, araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vererek müftülüğümüze başvurmuş ve ihtida işlemini gerçekleştirmiştik. Safiye kardeşimizin arkadaşı olan Natalia ve kızı Yulia’ya İslam dinini anlatması ve Müslüman olmalarını tavsiye etmesi neticesinde bugün Natalia hanım ve kızı Yulia’nın kelime-i şehadet getirmeleri ve yepyeni bir hayata başlamalarına şahitlik ediyoruz. Bundan sonra sizlerin de Safiye hanım gibi örnek olarak nice insanların İslam’a girmesine vesile olmanızı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, iman ve teslimiyetinizi kabul etsin"



#Manisa
#Ukrayna
#Kur’an-ı Kerim
#Müslüman
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