Hayat Ukraynalı gelin Müslüman olup Ayla ismini aldı
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Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Ayla' ismini aldı

Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Ayla' ismini aldı

Kütahya'nın Simav ilçesine 3 yıl önce gelin gelen Ukrayna uyruklu Natalia Bodur, Müslüman olup, 'Ayla' adını aldı.

Haber Merkezi DHA
Ayla Bodur ve Mehmet Bodur
Ayla Bodur ve Mehmet Bodur

Ukraynalı Natalia Bodur, 3 yıl önce ülkesinde tanıştığı Simavlı berber Mehmet Bodur (42) ile evlendi. Çift, Simav'da yaşamaya başlarken Ukraynalı gelin, aradan geçen sürede İslamiyeti araştırdı. Ardından da müslüman olmak için Simav Müftülüğü'ne müracaat etti.
Yeni Cami'de dün ihtida töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getiren Natalia Bodur, 'Ayla' ismini aldı. Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Kardeşimiz özgür iradesiyle araştırarak İslamiyeti tercih etmiş. Bu bizleri çok mutlu etti" dedi. Aydın, genç kadına Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve başörtüsü hediye etti.

'MÜSLÜMANLIĞI TERCİH ETTİM ÇOK MUTLUYUM'

İslam dinine kendi isteği ile geçtiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Ukraynalı gelin, "Üç yıldır Türklerle birlikteyim. İslamiyet'i beğendim, Müslüman oldum. Allah'tan Müslüman olarak son nefesimi vermeyi nasip etmesini istiyorum" diye konuştu.

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ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
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ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
Amerika'nın Louisiana eyaletinde yaşayan ve bir süre önce Kapadokya'ya tatile gelen 59 yaşındaki Ramona Smith ve 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop, Nevşehir'de duyduğu ezan sesinden sonra Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninin ardından 59 yaşındaki Ramona Smith 'Aliye Nur' ismini alırken 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop ise 'Zekeriya Davud' adını aldı.


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