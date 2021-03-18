Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Ayla' ismini aldı

Ukraynalı Natalia Bodur, 3 yıl önce ülkesinde tanıştığı Simavlı berber Mehmet Bodur (42) ile evlendi. Çift, Simav'da yaşamaya başlarken Ukraynalı gelin, aradan geçen sürede İslamiyeti araştırdı. Ardından da müslüman olmak için Simav Müftülüğü'ne müracaat etti.

Yeni Cami'de dün ihtida töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getiren Natalia Bodur, 'Ayla' ismini aldı. Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Kardeşimiz özgür iradesiyle araştırarak İslamiyeti tercih etmiş. Bu bizleri çok mutlu etti" dedi. Aydın, genç kadına Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve başörtüsü hediye etti.

'MÜSLÜMANLIĞI TERCİH ETTİM ÇOK MUTLUYUM'

İslam dinine kendi isteği ile geçtiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Ukraynalı gelin, "Üç yıldır Türklerle birlikteyim. İslamiyet'i beğendim, Müslüman oldum. Allah'tan Müslüman olarak son nefesimi vermeyi nasip etmesini istiyorum" diye konuştu.

REKLAM

HAYAT İngiliz Sam Müslüman oldu: İslamiyet’teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi.