Hayat UMHDden Edirneden Avrupaya geçmek isteyen düzensiz göçmen raporu
AKTÜEL

UMHD'den Edirne'den Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmen raporu

Türkiye’nin sınır kapılarını mültecilerin geçişlerine açmasının ardından on binlerce kişi kapılara akın etti. Günlerce sınırı geçmek için tampon bölgede bekleyen mülteciler, Yunan güvenlik güçleri tarafından yoğun göz yaşartıcı bomba ve tomalı saldırıya maruz kalırken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği bölgede yaptığı çalışmalar üzerine bir rapor hazırladı. Raporu basın ile paylaşan dernek başkanı Av. Abdullah Resul Demir, “Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarından Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere, Avrupa’nın artık siyasi, ekonomik, dini ve hatta hukuki bakış açılarını bir kenara bırakıp sadece insani bir bakış açısıyla sorumluluk alması gerekmektedir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'a geçmeyi bekleyen göçmenler, çoluk çocuk demeden açık arazide konaklıyor.
Yunanistan'a geçmeyi bekleyen göçmenler, çoluk çocuk demeden açık arazide konaklıyor.

Türkiye’nin sınır kapılarını süresiz olarak açmasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek için Pazarkule, İpsala gibi sınır kapılarına akın eden mülteciler, Yunan güvenlik güçlerinin insanlık dışı uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bir yandan soğuk, açlık gibi zor şartlarda bekleyişlerini devam ettiren mültecilere Yunanistan güvenlik güçleri biber gazı, cop ile müdahalede bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın son yaptığı açıklamaya göre ise Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 130 bini geçmiş durumda.

AKDENİZ VE EGE GÖÇMEN BOTLARIYLA DOLU

Bölgede umut dolu bekleyiş sürerken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği saha araştırması yaparak bir rapor çıkarttı. Raporu kamuoyu ile paylaşan dernek başkanı Av. Abdullah Resul Demir, “Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarından Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere, Avrupa’nın artık siyasi, ekonomik, dini ve hatta hukuki bakış açılarını bir kenara bırakıp sadece insani bir bakış açısıyla sorumluluk alması gerekmektedir” dedi.

“Şu ana kadar içerisinde Suriye, İran, Afganistan, Somali Sudan, Mısır, Fas, Cezayir, Türkmenistan gibi ülkelerden yaklaşık 50 bin göçmen sınır kapılarına gelmiş durumdadır” diyen Demir, “Bununla birlikte Akdeniz ve Ege Denizleri yine göçmen botları ile dolmuştur” ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Av. Abdullah Resul Demir

“YUNANİSTAN PLASTİK MERMİ DAHİ KULLANIYOR”

Demir, kötü hava koşulları ve bölgedeki koşullardan bahsederek, “İçlerinde çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu binlerce mülteci ağaç altlarında, doğrudan ıslak zeminler üzerinde günlerini geçirerek temel gereksinimlerinden yoksun bir şekilde, sağlıksız koşullarda umutla Avrupa kapıların kendilerine açılmasını beklemektedirler. Bu kötü koşullara rağmen Mültecilerin burada beklemesi, hayatlarını tehlikeye atmaları tüm insanlığı düşündürmelidir. Ancak içerisinde kadın ve çocukların da olduğu bu insanlar Avrupa’ya geçmek isterken sınırın öte tarafındaki ülkeler tarafından gaz, sis ve ses bombaları ile plastik mermiler ile engellenmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

ULUSLARARASI HUKUK HİÇE SAYILIYOR

Yunanistan'ın, uluslararası hukuku kullanarak kapılarına kadar gelen kişilerin sığınma başvurularını alması gerektiğini vurgulayan Demir, "Reddetme hususunda takdir tabi ki kendindedir ama en azından başvurunun hukuken alınması gerekiyor. Bırakın başvuru alınması, kapıdan içeri girmeye bile zorlanıyorlar. Bir şekilde içeri girenlerin de sürekli çantalarını arıyorlar, cep telefonlarını alıyorlar. Burada yaptığımız mülakatlarda öğrendik, şiddet kullandıkları ve demirlerle dövdükleri kapsamında da şikâyetler almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Mültecilerin sınırda bekleyişi sürüyor.

“KARŞIYA GEÇENLERİN EŞYALARINA EL KONULARAK ŞİDDET UYGULANIYOR”

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin hazırladığı raporda ise şu maddeler dikkat çekti; “Sınıra yaklaşıldığında Türkiye tarafında güvenlik önlemleri artırılmış olup, olası taşkınlıklara dair gerekli önlemlerin alındığı değerlendirilmiştir.

Görüşme yapılan mültecilerden Avrupa ülkelerinde akraba ve tanıdığı olanların, onların yanına ulaşmayı planladığı görülmüş, ancak, özellikle Afgan mültecilerin sınırı geçmeleri halinde gitmeyi planladıkları bir rotalarının bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Sınırı geçtikten sonra Türkiye tarafına geri dönen bazı mülteciler ile yaptığımız mülakatlara göre, Yunanistan tarafına geçtiklerinde Yunan Polisi tarafından alıkoyulan bazı mültecilerin çanta, telefon, cüzdan, pasaport ve paralarına el koymuş ve bazı mülteciler fiili şiddete maruz kaldığı ifade edilmiştir.

Ülkemizin yıllardır mültecilere yaptığı ev sahipliği ve verdiği destek sürmeye devam etmektedir. Sınırların açılması ile birlikte gönüllü olarak geçmek isteyenlerin geçişlerine izin verilmektedir. Her hangi bir zorla gönderme veya ülkeden çıkışa zorlanma gibi bir durum gözlenmemiştir. Sahada gerçekleştirdiğimiz mülakatlarda da benzer bir durum rapor edilmemiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı

Mültecilere ateş açtılar
DÜNYA
Mültecilere ateş açtılar
İdlibden çekilirsek Hataydan oluruz

'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
130 bini geçti

130 bini geçti

Sınırı aşan sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor.
Bir rüya gerçek oluyor

Bir rüya gerçek oluyor

​50 ilin merakla beklediği 145 yıllık projede sona gelindi.
SİHA'lar rekorumu alt üst etti

SİHA'lar rekorumu alt üst etti

​Suriye savaşının sembol ismi Yeni Şafak'a konuştu.
Hizbullah çıkış arıyor

Hizbullah çıkış arıyor

TSK'nın SİHA saldırılarında büyük darbe aldılar.
Elazığ'da<br>şaşırtan görüntü

Elazığ'da
şaşırtan görüntü

​Kolonlardan yumruk büyüklüğünde taş çıkıyor.

Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Beklenen onay çıktı

Beklenen onay çıktı

​Yerli otomobilin üretim yerinde yeni gelişme.
Milyonları ilgilendiren karar

Milyonları ilgilendiren karar

​Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek.
Havadaki<br>vurucu taktikler

Havadaki
vurucu taktikler

Koral köreltti, Milkar bozdu, F-16'lar görünmez oldu, SİHA'lar vurdu.
Boğaz'da Rus tahriki!

Boğaz'da Rus tahriki!

​Geminin önünde sipere yattı.
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
İptal için<br>30 gününüz var!

İptal için
30 gününüz var!

​Paket turlarda koronavirüs endişesi yaşanıyor.
Poz verme skandalı!

Poz verme skandalı!

​İYİ Partili vekil şehit cenazesinde en öne geçip fotoğraf çektirdi
5 kiloya<br>kadar serbest

5 kiloya
kadar serbest

​Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​Koronavirüs nedeniyle 2 bin 945 kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.