Hayat Ümmiye teyze iklim değişikliği için sahnede
KÜLTÜR SANAT

Ümmiye teyze iklim değişikliği için sahnede

Mersin’de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğuyla köylü kadınların sesini dünyaya duyuran 64 yaşındaki Ümmiye Koçak, bu sefer sahneye iklim değişikliğine dikkat çekmek için çıkıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ümmiye teyze iklim değişikliği için sahnede
Ümmiye Koçak

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy’de 22 yıl önce köy meydanında izlediği bir tiyatro oyunundan etkilenerek Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kuran Ümmiye Koçak, bugüne kadar 20’ye yakın oyun sahneledi. Yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı ve yaklaşık bir yılda hazırladıkları “Ana, Gökyüzü Delinmiş” oyunuyla ilgili konuşan Koçak, “İnsanlar hala tehlikenin farkında değil. Farkındalığın temelden başlaması gerektiğini düşündüm ve oyunlarımızı köylerde sahnelemeye başladık. Bu konunun köylüsü, şehirlisi yok. Hepimiz doğaya karşı sorumluyuz. Çocuklarımıza yaşayacakları bir dünya bırakalım. Yaşamak için nefes almaya ihtiyacımız var” dedi.Koçak, ilk kez Ayvalık’ta sahnelenen oyunun tüm Türkiye ve dünyada sahnelenmesi için çağrıda bulundu.

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Mersin'de, Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak, bir reklam filminde futbolcu Cristiano Ronaldo ile rol almanın heyecanını yaşadı. Reklam filminin yönetmenliğini de üstlenen Koçak, "Ben ona ilk sarıldığımda 'Kurban olduğum oğlum' dedim. O da bana 'Mommy' dedi. O kadar hoşuma gitti ki. 'Mommy' demek 'anne' demekmiş. Ben önceden bilmezdim. Çok güzel oldu" dedi. İşte o reklam filminin kamera arkası görüntüleri.

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