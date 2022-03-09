​Ümmiye teyze iklim değişikliği için sahnede

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy’de 22 yıl önce köy meydanında izlediği bir tiyatro oyunundan etkilenerek Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kuran Ümmiye Koçak, bugüne kadar 20’ye yakın oyun sahneledi. Yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı ve yaklaşık bir yılda hazırladıkları “Ana, Gökyüzü Delinmiş” oyunuyla ilgili konuşan Koçak, “İnsanlar hala tehlikenin farkında değil. Farkındalığın temelden başlaması gerektiğini düşündüm ve oyunlarımızı köylerde sahnelemeye başladık. Bu konunun köylüsü, şehirlisi yok. Hepimiz doğaya karşı sorumluyuz. Çocuklarımıza yaşayacakları bir dünya bırakalım. Yaşamak için nefes almaya ihtiyacımız var” dedi.Koçak, ilk kez Ayvalık’ta sahnelenen oyunun tüm Türkiye ve dünyada sahnelenmesi için çağrıda bulundu.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.