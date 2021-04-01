​Umut Sensin Derneği Tumbatu Adası'nda her haneye temiz su ulaştıracak

Sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak için projeler üreten ve hayata geçiren Umut Sensin Derneği “Kesintisiz Su Temini Projesi” ile Afrika’da umutları yeşertecek bir ilke imza atıyor.

Bu kapsamda kesintisiz su temini projesi’ni Zanzibar’a bağlı Tumbatu Adası’nda hayata geçiriyor.

Su kuyusundan farklı ve daha az maliyetli olan proje ile her hanenin alt yapı çalışmaları yapılarak ana su hattından evlere ulaşan boru hattı çekiliyor ve adanın tamamına kesintisiz, temiz ve güvenli su temini sağlanıyor.

Bu sayede su taşıma sıkıntısından kurtulan ada sakinleri, Ramazan ayı öncesinde evlerinde temiz suya kavuşmanın mutluluğunu ve bereketini yaşıyor.

REKLAM

Köy sakinleri evlerine su bağlandığı için yardımseverlere ve aracı olan ‘Umut Sensin’ ekibine teşekkür ediyor.

20 BİN KİŞİ TEMİZ SUYA ULAŞACAK

Kesintisiz Su Temini Projesi, bölge halkının uzun vadeli, temiz ve sağlıklı suya kavuşmalarına olanak sağlıyor. Proje ilk etapta, 704 haneyi ve 4 bin 250 kişiyi su ile buluşturmayı, ikinci etapta ise bu sayıyı 20 bin kişiye ulaştırmayı amaçlıyor. Dernek, tüm aşamalar tamamlandığında “Kesintisiz Su Temini Projesi” ile Tumbatu’daki tüm haneleri hayat boyu su ile buluşturmayı hedefliyor.

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın ancak sağlıklı bir toplum ve sağlam bir altyapı ile mümkün olduğuna inanan Umut Sensin Derneği, dezavantajlı bölgelerde su ve elektrik temini gibi altyapı projelerinin yanı sıra, tarım ve balıkçılığın geliştirilmesine ve kadınların istihdamına yönelik çalışmalara imza atıyor.

REKLAM

Çalışma bölgelerinde öncelikle geniş kapsamlı saha araştırmaları yapan Dernek, sorunları tespit ederek ilgili kurumlarla işbirliği içinde projeler üretiyor ve bu projelerin hayata geçmesini sağlıyor.