Unisex devri

Moda endüstrisi sonu gelmeyen ve artık çok hızlı değişen trendler üzerine kurulu bir dünya. Fakat her moda trendi beklenen etkiyi göstermez ve kitlelere ulaşmadan söner. Bununla beraber, bazıları vardır ki çok güçlü bir şekilde kabul görür ve sonsuza kadar giyinme şeklimizi değiştirme potansiyeli gösterir. Örneğin 1950’lerde Marlon Brando’nin takım elbise kuşağına meydan okuyan ve bugün hemen herkesin dolabında yer alan tişört ve kotu popüler hale getirmesi moda dünyasını derinden etkileyen bir olaydı.

2. Dünya savaşıyla birlikte her alanda yaşanan gelişmeler giyimde de kendini hissettirmiş ve kısa bir zaman öncesinde kadınların pantolon giymesi kabul edilemezken savaşın getirdiği sadelik ve yoklukla kadınların korselerden ve kabarık elbiselerden hızla kurtulmasına ve buna bağlı olarak gözler kadınların pantolon giyinmesini alışmıştı. 1960’lara gelindiğinde ise Andre Courreges’in kadınlar için hazırladığı ‘’kot’’ pantolon, özellikle genç kuşak için dünyanın her yerinde ‘’giyimde özgürlük’’ simgesi haline gelmişti.

Moda endüstrisinin son yıllardaki en etkin trendinin ise unisex moda akımı olduğunu söylemeliyim.

KADINLARIN PANTOLON GİYMESİ YASAKTI

Belirli bir cinsiyet göz önünde bulundurulmadan tasarlanan giysi olarak tanımlanan bu trendin tohumları aslında oldukça geçmişte, 1920’li yıllarda atılmıştı. Bugün unisex moda kavramı oldukça normal karşılanırken bu aşamaya gelmesi oldukça sancılı oldu. 1930’lu yıllara kadar kadınların pantolon giymesi yasaktı ve doğal karşılanmıyordu. Maskulen giyimin öncüsü olarak kabul edilen Alman asıllı sinema oyuncusu ve şarkıcı Marlene Dietrich pantolon giydiği için Paris polisi tarafından uyarılmıştı. Yaşadığımız modern çağda her açıdan bireyselleşen insanoğlu artık her türlü normdan da uzaklaşma ve özgürleşme peşinde. Bu bağlamda hızlı şehir yaşamının getirdiği rahatlık arayışı giysilere de yansıdı. Kadınlar tarafından pantolonun etek ya da elbiseden daha çok tercih edildiği günümüzde, sweatshirt, t-shirt, ceket ve spor ayakkabılar gibi kadın ve erkekler tarafından ortak kullanılan parçalar, ayrışan parçaların kat ve kat üstüne çıktı.

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CİNSİYET ÜSTÜ MODA AKIMI

Bu gelişmelere paralel olarak, Moda sektöründe ödül alan ve takip edilmesi gerekenler listesine giren isimler genellikle cinsiyetler üstü tasarımlarından söz edilen yeni nesil tasarımcılar ve markalar oldu. New York Moda Haftası’nın organizatörü olan CFDA moda terimleri arasına yeni bir kategori olarak ‘unisex’i de ekledi. Ve dünyanın en prestijli moda ödülü olan LVMH Ödülü listesinde yer alan tasarımcıların yarısı cinsiyetten bağımsız koleksiyonlar üreten; Ludovic de Saint Sernin ve Charles Jeffrey, gibi isimlerdi. LVMH grubunun başkanı Delphine Arnault, “Adaylıklar modadaki son gelişmeleri yansıtıyor” diye yorumladı.

2000’lerde yükselen akım

Fotoğraf: Arşiv

Hazır giyim sektörünün büyük isimlerinden bazıları da unısex alışveriş ile ilgili yenilikleri denemeye başladı bile. Zara 2016 yılında hepsi gri, bej ve lacivert tonlarında sweat shirt, eşofman altları ve t-shirtler gibi basic parçaların hakim olduğu “ ungendered” adlı unisex bir koleksiyon çıkardı. Temmuz ayında Abercrombie & Fitch, mağazalarından birkaçına “Yenile” olarak adlandırdığı cinsiyetsiz soyunma odaları koydu. İngiltere de bulunan Selfridges, 2015’te erkek giyim ve kadın giyim bölümlerini birleştirerek 40’tan fazla markanın unisex ürünlerini sergileyen ‘Agender’ girişimini başlattı. John Lewis, bol miktarda övgü alan bir hareketle cinsiyet etiketlerini çocuklarının tüm kıyafetlerinden çıkardı.

Sokakta cinsiyetsiz akım başladı

Fotoğraf: Arşiv

Sokak modasının hatırı sayılır etkisi ile uyumsuz ve farklı kombinler için erkek giyim reyonu kadınlar için çok cezbedici olabiliyor. Erkek bölümünden alışveriş yapan, sadece özel günler dışında kadınlara özgü elbise, etek ya da bluz giymeyen kadınların yanında; tayt benzeri jeanler, çiçekli pembe gömlekler ve babet çorap giyen erkekleri daha sık görüyor ve normal karşılıyoruz. Boyfriend jeanlerden dad sneakerslara uzanan isimlendirmeler bile bu akımın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Cinsiyetsiz moda akımını böylesine güçlü kılan, Moda sektörünün içinde var olan marjinal kimlikler midir; yoksa günümüzün teknoloji ve sosyal ağların etkisi altındaki z kuşağı mıdır tam belirleyemiyoruz. Fakat bu gelişmeler gelecek yılların cinsiyetler üstü yaklaşımların ve trendlerin hakim olacağının en büyük sinyallerini veriyor.

Başörtüsünü erkeğe taktı

Fotoğraf: Arşiv

Bu hazır giyim markalarının yanında, unisex moda akımına yön veren ünlü markalar ve tasarımcılarından da söz etmek gerekir. Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele, 2015’in ilk kreasyonunda alışkın olduğumuz “stil” tanımını devrimleştiren kız gibi giyinmiş erkekler ve erkek gibi giyinmiş kızlar dikkat çekti ve bu gün Guccinin başörtüsü takmış erkekleri moda severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Celine’nin tasarımcısı Hedi Slimane 2018 erkek giyim şovu sonrasında yaptığı basın bildirisinde “erkek modeller tarafından giyilen tüm koleksiyonun unisex olduğunu ve bu nedenle kadınlar için de mevcut olacagi” açıklamasını yaptı.

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Erkeklere etek kadınlara takım

Fotoğraf: Arşiv