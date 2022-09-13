Hayat Üniversite öğrencilerine müjde 105 yeni yurt yarın açılıyor
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Üniversite öğrencilerine müjde: 105 yeni yurt yarın açılıyor

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Üniversite öğrencilerine müjde: 105 yeni yurt yarın açılıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce farklı illerde 105 yeni yurt hizmete alınacak. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK’ya bağlı yurtlara 415 bin 305 genç başvurdu. Yurt başvuru sonuçları, birinci fazda yüzde 80 oranında karşılandı. Yıllık bazda en fazla talebin görüldüğü yıl olmasına rağmen, tarihin en yüksek yerleştirme oranı gerçekleşti.

Yeni dönemde yurt kapasitesi 128 bin artırılmasıyla KYK yurtlarında geçen sene yaşanan geçici yığılmanın önüne geçildi. Artırılan kapasitenin dışında yarın yurtlara yenisi eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 105 yeni yurt binasını açacak. Yeni yurtlara öğrenciler 2’nci faz yerleştirmelerde başvurabilecek.

KYK yurtlarında gençlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor
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KYK yurtlarında gençlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor
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