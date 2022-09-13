Üniversite öğrencilerine müjde: 105 yeni yurt yarın açılıyor

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Yaşasın okulumuz: İlk tatil 14 Kasım'da

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen dün ders başı yaptı. Sınıfları dolduran öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi. Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yasin Yücel “Gece heyecandan uyuyamadım. Okul kıyafetlerimi bile özledim” derken 2. sınıf öğrencisi Mert Karaduman, “Yeni kitaplarım oldu. Akşam hepsini kaplayacağım” diye konuştu.