Hayat Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi
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Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli imam Coşar, 40 yılı aşkın görev yaptığı Kocatepe Camisi'nden yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Merkezi AA
İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.
İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Coşar'ın (70) kullandığı 06 UC 214 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun Polatlı Duatepe mevkisinde önünde seyir halinde olan 06 PGT 75 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Coşar ile aynı araçta bulunan eşi Sevim Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkiye'nin ünlü hafız ve mevlithanıydı

1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Coşar, askerliğini tamamlayıp Bursa'da tekrar göreve başladıktan sonra Ankara Radyosu'na davet edildi. Radyoda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzin olarak ilk görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi'nde başladı.

1974 yılında Ankara Maltepe Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu arada açıktan imam hatip lisesini tamamlayan Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camisi'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın bu camide görev yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında ve birçok Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkesinde düzenlenen programlarda Kur'an ve mevlit okuyan Coşar, seslendirdiği birçok kaside ve ilahiyle de hafızalara kazınmıştı.

Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

15 Temmuz'da ilk selayı o okudu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarından darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesi sonrası Kocatepe Camisi'nin minaresine çıkarak ilk selayı okuyan Coşar, cami hoparlöründen vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırdı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okudu.

Cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılınacak

İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar'ın cenazeleri, yarın öğle namazına müteakip Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Coşar ve eşi, uzun yıllar görev yaptığı Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

90 bin camide sela okundu
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