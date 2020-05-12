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Hayat Ünlü sanatçı Ferdi Tayfura oğlundan böbrek nakli yapıldı
AKTÜEL

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a oğlundan böbrek nakli yapıldı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a oğlundan böbrek nakli yapıldı

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, Antalya'da böbrek nakli oldu. 75 yaşındaki sanatçı, oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başladı.

Haber Merkezi AA
Ferdi Tayfur
Ferdi Tayfur

Diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Tayfur, iki hafta önce Antalya'da özel bir hastaneye başvurdu. Burada gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra Tayfur'a, 55 yaşındaki oğlunun böbreği nakledildi.

Tayfur'un sağlık durumu iyi

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böbrek naklini gerçekleştiren hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, sosyal medya hesabından, acil ameliyatlar dışında ara verdikleri böbrek nakli programına bugün kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Herkesi organ nakline davet eden Demirbaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "10 gün önce böbrek nakli yaptığımız ve 5 gün önce taburcu ettiğimiz duayen sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi ve böbrek fonksiyonları normale dönmüştür. Unutmayınız #Organnaklimucizedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, daha önce diyalize girdiğini açıklayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisi için Antalya'ya davet ederek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde tedavi edebileceklerini duyurmuştu.

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