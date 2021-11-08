Ünlü sanatçı İlhan Şeşen’den AKM yorumu: Harika bir bina yapılmış

13 yıldır kapalı olan ve TOKİ tarafından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını açtı. Ancak AKM’nin yeniden dekore edilip hizmet vermesi, bazı kesimleri rahatsız etti. Özellikle açılış için davetiye almamaktan yakınan ünlü simalar, “orası zaten bizimdi” söylemlerine başladı.

Bunun aksini düşünen de oldu. Yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edenler ile adını bile geçirmeyenler adeta ayrı saflarda yer aldı. Türk müziğinin önemli isimlerinden biri daha AKM ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

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"İSMİNİN DEĞİŞMEMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Aynı zaman birçok şarkının bestecisi de olan İlhan Şeşen’e yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’ni nasıl bulduğu soruldu. Şeşen de, “Gidemedim ama açılışını TV'den izledim. Gerçekten çok güzel olmuş. AKM yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Bu konuda eleştirilerim de olmuştu. Ama harika bir bina yapılmış. Bunu da söylemek gerekiyor. AKM'nin isminin de değişmemesi çok önemli. İsmi değişseydi isyan ederdim.” dedi.

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