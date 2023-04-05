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Hayat

Ünlü sanatçı Tatlıses Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerini ti’ye aldı: Hani Togg yoktu

Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobil Togg artık yollara çıkıyor. Önceki gün törenle ilk araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmişti. Muhalefetin yaşanan gelişmeleri hazmedemezken, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu diline doladı. Tatlıses Kılıçdaroğlu'nun Togg'un üretilemeyeceği iddialarını eleştirerek, "Hani TOGG diye bir araba yoktu, imal edilmiyordu? Al işte, bal gibi de var" ifadelerini kullandı.

10:17 . 5/04/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Yüzyılın projesi Togg artık yollarda. Araca sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile belli olmuştu. Teslimatlar da başladı. Dün tarihi bir törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları başvurular neticesinde Anadolu ve Gemlik modellerine sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Togg ile attığı tur izlenme rekorları kıldı.

'Al işte bal gibi de var'

Muhalefetin yaşanan gelişmeleri hazmedemezken, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu diline doladı. Tatlıses Kılıçdaroğlu'nun Togg'un üretilemeyeceği iddialarını eleştirerek şunları söyledi: "Hani TOGG diye bir araba yoktu, imal edilmiyordu? Al işte, bal gibi de var. Bunun yalanı dolanı nerede? Al işte sayın başkan ve eşi hanımefendi binmiş turluyorlar."






#Togg
#İbrahim Tatlıses
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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