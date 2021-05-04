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Hayat Ünü dünyaya yayılan bayılan horoz İngiltereden davet aldı Denizli hariç her yerden ilgi gördük
AKTÜEL

Ünü dünyaya yayılan ‘bayılan horoz’ İngiltere’den davet aldı: 'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'

Denizli’de horozunun öterken bayıldığını fark eden gencin sosyal medyaya yüklediği video, dünya genelinde ülkeden ülkeye yayılmaya başladı. Çin ve Japon medyasında günlerce konu olan ve son olarak İngiltere’deki bir şov programdan davet alan ‘Bayılan horoz’un yavruları için ise birçok ülkeden talep gelmeye başladı. Horozun sahibi Okan Gökbudak ise İngiltere'ye bile davet edildiğini, Denizli hariç her yerden ilgi gördüklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Ünü dünyaya yayılan ‘bayılan horoz’ İngiltere’den davet aldı: Denizli hariç her yerden ilgi gördük
Okan Gökbudak ve öterken bayılan horozu

Denizli’de yaşayan Okan Gökbudak, hobi amaçlı beslediği, uzun ötmesiyle meşhur Denizli horozunun öterken bayıldığını fark etti. Daha sonra bu durumu kümese yerleştirdiği kameralar ile kayıt altına alan Gökbudak’ın sosyal medya hesabında yayınladığı video kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. İhlas Haber Ajansı’nın haberinin ardından Çin ve Japonya gibi yurtdışında birçok ülkede yayınlanan haber ile öterken bayılan horozun ünü dünya çapında yayıldı. ‘Bayılan horoz’ olarak ünlenen Denizli horozu için ise araba takas teklifi dahi yapıldı. Ancak Gökbudak, evladı gibi baktığı horozu takas etmeyi düşünmediğini söyledi.

  • Dünya çapında ünlenen horoz için dört bir yandan video ve haber çekimi için onlarca kişi gelirken sahibi ise horozu ile birlikte İngiltere’de bir radyo programına konuk olarak çağrıldı.

Ötmekten bayılan Denizli horozu dünya basınında: Uzak Doğu bu horozu konuşuyor
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Ötmekten bayılan Denizli horozu dünya basınında: Uzak Doğu bu horozu konuşuyor

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN YUMURTA SİPARİŞİ ALIYOR

Türkiye’nin farklı kentlerinden ‘Bayılan horoz’un yumurta ve civcivleri için sipariş geldiğini belirten Gökbudak, “Horozumu kayda alarak bayıldığı anları video çektim. Daha sonra bu videoyu sosyal medyaya yükledim, baya ilgi gördü. Tüm dünyada yankı buldu. Yurtdışından, Çin ve Japonya’dan insanlar benimle iletişime geçti. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yavrularını almak için birçok mesaj geldi. Hepsi ile iletişime geçtim. Ön sipariş aldım. Şu anda bütün illere yumurta ve civciv satışı yapıyorum. Yurtdışından da yumurta ve civciv talebi oluyor ancak gönderemiyorum. Ancak çok almak isteyenler İstanbul’da büyükelçiliğe bırakmamı kendilerinin oradan alabileceklerini söylediler” dedi.

'DENİZLİ HARİÇ HER YERDEN İLGİ GÖRDÜM'

Denizli’den ilgi görmediğini ancak İngiltere’den davet aldığını söyleyen Gökbudak, “Denizli’den pek ilgi göremedim. Denizli hariç tüm yerden ilgi gördüm. Eğer bu ilgi böyle devam ederse ileride daha güzel düşüncelerim var. Bir tesise dönüşebilir. İngiltere’den mesaj geldi. Horozunuzun haberini radyo kanalımıza çıkardık. Beni İngiltere’ye davet ettiler. Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere’den davet aldım” dedi.

Öterken bayılan fenomen horoz 'Bahtiyar'ın 10 yavrusu oldu
FOTOĞRAF 8
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Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait bir yaşındaki Denizli horozu, geçen aralık ayında yaklaşık yarım dakika öttü. Kümesinde öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp düştü.
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O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, bir anda sosyal medyada büyük beğeni alırken, 'Bahtiyar', fenomen oldu. Uzun süre öttüğünde bayılan horoz için otomobille takas teklifi de geldi.
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Horozun sahibi Gökbudak, tekliflerin hepsini geri çevirdi. Hem gülümseten hem de hayrete düşüren 'Bahtiyar', Uzakdoğu ülkelerinde de haber konusu oldu.
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Horozun öterken çekilen videosu, Çin ve Japonya'daki çeşitli televizyon kanallarında yayınladı. Ünü ülke sınırlarını aşan Denizli horozunun, yaklaşık 20 gün önce 10 yavrusu oldu. Gökbudak'ın kümesindeki Denizli tavuğu, kuluçkaya yattıktan sonra 10 civciv çıkardı.
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Gökbudak, yavruyken bakımını üstlendiği horozun kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.
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Horozunun çalınmasından korktuğunu belirten Gökbudak, Bahtiyar ile bir yıldır birlikteyiz. Onun için özel kafes yaptırdım. Aynı odada kalıyoruz. Her sabah işe birlikte gidiyoruz. Çalıştığım iş yerinde de ona kümes yaptım. Tavuklarımla orada kalıyor. Kendisi baba oldu. Babalık sevinci yaşıyor. Beşi erkek 10 civcivi var. Yavrularının da onun gibi uzun ötüşlü olacağına ve öterken bayılacağına inanıyorum. Fenomen horozun fenomen oğlu olur. Horozlarımın tüm dünyada ünlü olmasını istiyorum dedi.
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HOROZUM DENİZLİ'NİN KÜLTÜR ELÇİSİ OLDU<br>​<br>​ Gökbudak, horozunun fotoğraflarının ve isminin kullanılarak sosyal medyada sahte hesaplar açıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:
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Vatandaşlar bu sahte sosyal medya hesaplarına dikkat etsin. Horozunun görselleri kullanılarak sosyal medyada yumurta ve civciv satışı yapılıyor. İnsanların bu konuda dolandırıcılara kanmasını ve mağdur olmasını istemiyorum diye konuştu. Horozunun kentin tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Gökbudak, Denizli horozları uzun ötmesiyle ünlüdür. Benim horozum öterken bayılıyor. Artık böylesine pek rastlanılmıyor. Horozumun öterken bayıldığı görüntüler, Japonya ve Çin'de yayınlandı. Denizli'nin tanıtımına da katkı sağladı. Horozum Denizli'nin kültür elçisi oldu.
Öterken bayılan fenomen horoz 'Bahtiyar'ın 10 yavrusu oldu
Denizli'de öterken bayılması ile fenomen olan 'Bahtiyar' isimli horozun 10 yavrusu oldu.

Denizli'de bayılana kadar öten horoz görenleri hayrete düşürdü
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Denizli'de bayılana kadar öten horoz görenleri hayrete düşürdü
Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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