Üretici firma 'Kullanmayın' dedi: Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor

İstanbul'da bir kozmetik firması, 'Zenix Clay Face Mask Buble Gum' adlı kil maskesinde limit dışı değerde arsenik ve kurşun metali olduğu tespitiyle, ürünleri geri çektiğini duyurdu. Firma toplatma kararıyla ilgili gazeteye ilan verdi. İlanda 'Zenix Clay Face Mask Buble Gum' adlı ürün için toplatma kararı alındığını duyuran firma, kullanmış olanların istenmeyen bir etki görmesi halinde doktora başvurması çağrısı yaptı.

Kozmetik firması kil maskesini toplatma kararını duyurduğu gazete ilanında, üründen etkilenenlerin durumları hakkında mail ve telefonla bilgi vermelerini de istedi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında piyasaya sürülen kil maskesinin, halen 19.80 TL fiyatla, farklı internet siteleri üzerinden satışının devam ettiği ortaya çıktı.

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DHA

"GENETİĞİ BOZAR, KANSERE NEDEN OLUR"

DHA'ya konuşan Nükleer Tıp Uzmanı Mari Benli, arsenik ve kurşun metalinin limit dışı değerde olan bir ürünü kullanan insanlarda genetik bozulmalar yaşanabileceğini belirtti. Benli şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tarz metaller özellikle böbrek ve karaciğerde birikerek, olumsuz etkiler meydana getirir. Beyin fonksiyonlarının bozulması, dikkat dağınıklığı, sindirim sistemiyle ilgili sorunlar hatta vücutta bağışıklık sistemini de bozabilir. İleri giderek DNA hasarı meydana getirebilir, vücudumuzun genetik yapısını bozabilir. Bu da kansere dahi sebep olabilir."

"SIK KULLANILIRSA VÜCUTTA BİRİKİR"

Kilin topraktan, çamurdan elde edilen bir madde olduğunu belirten Benli, "Toprakta çeşitli ağır madenler zaten bulunur. Bölgesine göre arsenik ve kurşun da bulunabilir. Cilde sürülüp bir süre üzerinde kuruyan bu tür maskelerden cilde bazı maddeler geçebilir. Belirlenmiş olan sınırın üzerindeyse vücuda geçer. Hele sık uygulanıyorsa, bunlar vücutta birikim yapan maddelerdir" dedi.

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Arseniğin maden değil bir kimyasal yapı olduğunu belirterek "Topraktan da gelebilir. Arsenik bir defada yoğun tüketilirse zehirdir. Az miktarlarda maruz kalmakta, vücudun kimyasal yapısını, organların çalışmasını ve işlevini bozar" dedi.

DHA

"NE VERİRLERSE ALIYORUZ"

Kil maskesinde limit değerin üzerinde arsenik ve kurşun çkmasıyla ilgili görüşünü paylaşan Yeliz İstenci, "Kaliteli markalarda böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum ama pazardan alınan ürünler öyledir bence. Kullandığım marka böyle bir ilan verse haberim olmaz çünkü, hiç gazete okumuyorum" dedi.

Doğal diye alınan ürünlerin içinde metal olabileceğinden haberdar olmadığını belirten Bahar Yıldız, "Ben kayısı çekirdeği özlü bir krem kullanıyorum. İçeriğini adam akıllı yazmıyorlar ki. Biz öneriye göre alıyoruz, içinde ne var bilmiyoruz. Kozmetikçiler ne verirse onu alıyoruz. Eczanedekiler daha iyi oluyor bence" diye konuştu.

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"İLAN VERMİŞ OLMALARI BİLE MUCİZE"

Elif Amasyalı ise "Bilinen markalardan almaya çalışıyorum. 30 yaşını geçince kırışıklıklara karşı kullanmaya başladım. Kalitesiz ürünler olabilir. İçeriklerine bakmıyorum. Sadece bilinen, önerilen tanınmış markalardan alıyorum. Gazetede bu ilanı göremezdim, mümkün değil. Zaten artık gazete de okumuyoruz ki. Bu ilanı vermiş olmaları bile mucize" dedi.

FOTOĞRAF 9 Yüzünüzdeki doğal bariyeri tahriş ederek derinizin altındaki yağ tabakasına zarar veren sıcak su, cildin lekelenmesine ve kızarıklığa karşı hassaslaşmasına sebep oluyor. Egzema, sedef ve benzeri deri hastalıklarında sıcak sudan uzak durulması gerekiyor. Cilt bakımında kullanılabilen yağlar, yüz için kullanılmaya uygun olmayabilir. Bitkisel yağlar, sivilce problemlerine temel oluşturabilir. Halk arasında sivilce ve siyah noktalara karşı diş macunun etkili olduğu bilgisi ne yazık ki gerçek değil. Aksine,diş macunu ile gözenekleriniz içine peroksit dolar, nane, alkol ve parfüm gibi etkili maddeler daha fazla leke ve sivilce oluşumuna sebebiyet verir. Sivilce ve siyah nokta tedavileri için dermatolojik olarak test edilmiş ürünler kullanmalısınız. Saç için kullanılan spreyler, yüzünüzle temas ettiği takdirde, gözenekleriniz alkol ile doluyor. Böylece cildin alt tabakalarına alkolün nüfuz etmesi mümkün hale gelir ve ciltte kuruluk ile beraber leke oluşumu meydana gelir. Kabartma tozu, diğer adıyla sodyum bikarbonat, peeling maddesine benzeyen yapısına rağmen cildiniz için fazlasıyla zararlı. Cilt pH değerimiz 4,5 - 5 seviyelerinde iken kabartma tozunun pH değeri 9. Cildin koruyu katmanına zarar vermesiyle beraber, yüzünüzü hassaslaştırır ve cildin kendini yenileme sürecini yavaşlatır. Kabartma tozuna benzer etkileri olan limonun pH değeri 2. Gergin ve aydınlık bir görünüm için tercij edilen limon, cildin üst tabakasına zarar vererek ciddi tahrişe sebep olabilir. Özellikle uygulama sonrası güneşe maruz kalması halinde zararın etkileri artar. Ev yapımı maskelerin bazıları mayonez içerir. Kapatıcı özelliği olması nedeniyle kullanılan mayonez, fazla asidik olmasından dolayı gözeneklerinizi doldurur ve sivilcelenmeye neden olur. Cilde bir çok faydasıyla bilinen sirke, uzun vadede yüz derinizi inceltir ve cildinizi tahriş eder. Cildinizin su kaybetmesine neden olur ve kuruluk meydana getirir. Bunları sakın yüzünüze sürmeyin Bunları sakın yüzünüze sürmeyin Farklı kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda uygulanan cilt bakım önerilerinin cilde zarar verebileceğini hiç düşündünüz mü? Aydınlık, güzel, temiz ve bakımlı bir cilt için uğraşırken sağlığınızdan olmayın. Doğru bilinen yanlışlara dikkat edin. BiP'te paylaş

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