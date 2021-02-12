USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği Nijerya'da Şehit Eren Bülbül Yetim Eğitim Merkezi açtı

Her şey bir tebessüm için sloganı ile çıkmış olduğumuz bu yolda Türkiye’nin genç sivil toplum kuruluşları arasında bulunup hem masada hem de sahada aktif olarak projeler üretmekteyiz.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL YETİM EĞİTİM MERKEZİ

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren bülbül kardeşimizin ismini yaşatarak KUZEY NİJERYA KANO Eyaletinde 100 E YAKIN YETİMİN BARINDIĞI yetimlerimizin temel ihtiyaçlarının yanında maddi ve manevi eğitim ihtiyaçlarının da giderildiği eğitim-sağlık-barınma-sosyal faaliyet ve bireysel olarak kabiliyetlerinin geliştirildiği ve yetimlerimizin sosyal hayata hazırlanmaları için mesleki eğitimlerinin verildiği eğitim merkezlerimizdir. İlerleyen zamanda farklı ülkelerde ve Türkiye de de yeni yetim eğitim merkezi açmayı planlamaktayız.

WEB SİTESİ VE BAĞIŞ İÇİN; www.ussod.org

REKLAM

SOSYAL MEDYA BİLGİLERİ

https://www.facebook.com/USSOD...

https://www.instagram.com/usso...

https://twitter.com/ussod_org



USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği.

USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği.

USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği.