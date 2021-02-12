Hayat USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği Nijeryada Şehit Eren Bülbül Yetim Eğitim Merkezi açtı
AKTÜEL

USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği Nijerya'da Şehit Eren Bülbül Yetim Eğitim Merkezi açtı

Ekim 2019 yılında kurulmuş olup Genel merkezi Çanakkale de bulunan Türkiye de 35 il de yurt dışında 46 ülke koordinatörlüğü 1600 gönüllüsü ile eğitim, kültür, yetim, üniversitelerde gençlik, sürdürülebilir kalkınma ve insani yardım alanlarında çalışma yapmaktadır.

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​USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği​.
​USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği​.

Her şey bir tebessüm için sloganı ile çıkmış olduğumuz bu yolda Türkiye’nin genç sivil toplum kuruluşları arasında bulunup hem masada hem de sahada aktif olarak projeler üretmekteyiz.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL YETİM EĞİTİM MERKEZİ

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren bülbül kardeşimizin ismini yaşatarak KUZEY NİJERYA KANO Eyaletinde 100 E YAKIN YETİMİN BARINDIĞI yetimlerimizin temel ihtiyaçlarının yanında maddi ve manevi eğitim ihtiyaçlarının da giderildiği eğitim-sağlık-barınma-sosyal faaliyet ve bireysel olarak kabiliyetlerinin geliştirildiği ve yetimlerimizin sosyal hayata hazırlanmaları için mesleki eğitimlerinin verildiği eğitim merkezlerimizdir. İlerleyen zamanda farklı ülkelerde ve Türkiye de de yeni yetim eğitim merkezi açmayı planlamaktayız.

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USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği.

USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği.

USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği.

USSOD uluslararası sosyal sorumluluk derneği.
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