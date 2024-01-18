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Hayat

Üstünde ismi yazıyor: İlk kurşun o zaman mı sıkıldı?

Muhtemelen sapanla kullanılan kurşun mermi üzerinde Roma imparatoru Julius Caesar'ın adının yazılı olduğu açıklandı.

09:38 - 18/01/2024 Perşembe
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Uzmanlar, keşfin Yerli İspanyolların iç savaş sırasında Caesar'ı desteklediğini kanıtlayabileceğini söylüyor.
Uzmanlar, keşfin Yerli İspanyolların iç savaş sırasında Caesar'ı desteklediğini kanıtlayabileceğini söylüyor.

Julius Caesar'ın adının yazılı olduğu kurşun İspanya'da ortaya çıkarıldı ve imparatorların birlikleri tarafından sapanla kullanılmış olduğu tahmin ediliyor.


Arkeologlara göre, kurşun muhtemelen propaganda amacıyla kullanılmıştı.

'CAES' yazıyor


Uzmanlar tarafından "glans inscripta" olarak bilinen eser, 4,5 x 2 santimetre boyutlarında ve 71 gram ağırlığında olup, içine erimiş kurşunun döküldüğü bir kalıp kullanılarak yapıldığı açıklandı.

Bir tarafta, bir yazıtta "IPSCA" (muhtemelen bilinmeyen bir İspanyol kasabası) okunurken, diğer tarafta Ceasar için "CAES" yazıyor.


Uzmanlar, keşfin Yerli İspanyolların iç savaş sırasında Caesar'ı desteklediğini kanıtlayabileceğini söylüyor.

#Arkeolog
#Roma İmparatoru
#Kurşun
1 gün önce
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