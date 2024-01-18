Üstünde ismi yazıyor: İlk kurşun o zaman mı sıkıldı?

Julius Caesar'ın adının yazılı olduğu kurşun İspanya'da ortaya çıkarıldı ve imparatorların birlikleri tarafından sapanla kullanılmış olduğu tahmin ediliyor.





Arkeologlara göre, kurşun muhtemelen propaganda amacıyla kullanılmıştı.

'CAES' yazıyor





Uzmanlar tarafından "glans inscripta" olarak bilinen eser, 4,5 x 2 santimetre boyutlarında ve 71 gram ağırlığında olup, içine erimiş kurşunun döküldüğü bir kalıp kullanılarak yapıldığı açıklandı.

Bir tarafta, bir yazıtta "IPSCA" (muhtemelen bilinmeyen bir İspanyol kasabası) okunurken, diğer tarafta Ceasar için "CAES" yazıyor.



