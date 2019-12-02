Hayat Uyku apnesi hastalarına uyarı Felç ediyor
GENEL SAĞLIK

Uyku apnesi sendromu nedir? - Uyku apnesi nasıl tedavi edilir?

Uyku apnesi hastalarına uyarı: Felç ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, tedavi edilmeyen uyku apnesi sendromunun felce neden olabileceği uyarısında bulundu. "Ani ölümlerin sebebine bakıldığında artık tüm dünyada kardiyologlar bu hastaların uyku apnesi var mı ya da yok mu mutlaka bunu araştırıyor" diyen Karadağ, "Çünkü ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğunda yine gece ani bir nefes durmasıyla kişilerin kalp ritimlerinin bozulması ve 'aritmi' dediğimiz olaylar, kalp krizlerine ve ani ölümlere sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Uyku apnesi tanısı konulması için hastaya bazı testler uygulanıyor.
Fotoğraf: Arşiv / Uyku apnesi tanısı konulması için hastaya bazı testler uygulanıyor.

BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uyku apnesi sendromunun, kişinin gece uykuda rahat nefes almasını engelleyen bir hastalık olduğunu söyledi.

İnsan ömrünün yaklaşık üçte birinin uykuda geçtiğini belirten Karadağ, "Uyku sırasında da nefes alıp vermeye devam etmek zorundayız. Aldığımız her nefes kanımızı temizliyor" dedi.

Horlama uyku apnesinin en önemli yakınması

Karadağ, uyku apnesi sendromunun, dünyada sıklığı yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişen oranlarda görülen bir hastalık olduğunu vurguladı. Bu hastalığın en önemli yakınmalarından birinin horlama olduğu bilgisini veren Karadağ, şöyle devam etti:

  • "Horlayan kişilerin bir kısmı gece uyurken nefeslerini tutuyor. Bu nefes tutma olayı 10 saniyeden uzun sürdüğünde vücutta yeterli oksijen seviyesi olmadığı için başta kalp çarpıntıları başlayarak tüm vücut etkileniyor ve beynimizden ayağımızın parmak ucuna kadar uyku apnesi olan kişiler bu apnelerin sayıları ya da süreleri ile ilişkili olarak değişik şiddette hastalığa maruz kalıyor. Bu hastalıklar; hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi birçok hastalığın hem sebebi hem de bunların şiddetinin artmasına neden olan bozukluklara neden oluyor."

Organlarımız bu besinleri çok seviyor: Kalbe elma bağırsaklara ayva
HAYAT
Organlarımız bu besinleri çok seviyor: Kalbe elma bağırsaklara ayva

Sağlık harcamalarını da artırıyor

Uyku apnesi sendromu bulunan kişilerin, birçok hastalıkla yaşadıkları için sürekli sağlık harcamalarına da maruz kaldığına değinen Karadağ, yaşam kalitelerinin bozulduğunu, trafik ve iş kazaları, evde huzursuzluk, kilo verememe gibi risklerinin arttığını dile getirdi.

Prof. Dr. Karadağ, uyku apnesi tedavi edildiğinde kişilerin bununla bağlantılı diğer sorunlarının da çözüldüğünü ve sağlık harcamalarının azaldığını anlattı.

Bu rahatsızlığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini kaydeden Karadağ, şöyle konuştu:

"Örneğin hipertansiyonlu hastalarda uyku apnesi sendromu varsa ve tedavi olmuyorlarsa hastayı bir gece felçli olarak bulabiliyorsunuz çünkü apneli hastada nefes durduğu anda o hipertansiyon atağı ile eğer beyninde bir anevrizması varsa ya da kanamaya yatkın bir yapı varsa ani hipertansiyon ataklarında felçli oluyorlar.

Şu anda hayatını felçli olarak sürdüren hastalarımızın büyük bir kısmı, gece uyku apnesi olduğu ve tedavi edilmediği için felçli oluyor ve ömür boyu böyle yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu hem kişi hem de ailesi açısından çok büyük bir yük."

Kalp hastalığına bağlı ölümlerin çoğu 02.00-05.00 saatlerinde gerçekleşiyor

Karadağ, dünyadaki ölüm nedenlerine bakıldığında kardiyovasküler hastalıkların birinci sırada geldiğini aktardı.

Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 4 kiloluk tümör çıktı
HAYAT
Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 4 kiloluk tümör çıktı

Kalp hastalığına bağlı ölümlerin çoğunun 02.00-05.00 saatlerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Karadağ, "Bu ani ölümlerin sebebine bakıldığında artık tüm dünyada kardiyologlar bu hastaların uyku apnesi var mı ya da yok mu mutlaka bunu araştırıyor çünkü ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğunda yine gece ani bir nefes durmasıyla kişilerin kalp ritimlerinin bozulması ve 'aritmi' dediğimiz olaylar, kalp krizlerine ve ani ölümlere sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Uyku apneli hastalarının tedavilerini düzenlemek için öncelikle hastalığın tip ve şiddetini belirlediklerini kaydeden Karadağ, bu doğrultuda hastaları şikayetlerinden kurtardıklarını sözlerine ekledi.

Tam bir şifa kaynağı: Siirt'e özgü kurut enerji deposu
HAYAT
Tam bir şifa kaynağı: Siirt'e özgü kurut enerji deposu

Nadir görülen bakteriden zehirlenen çift yoğun bakımda: Hayati tehlikeyi atlatabilirse 1 yıl sonra ayağa kalkabilecekler
HAYAT
Nadir görülen bakteriden zehirlenen çift yoğun bakımda: Hayati tehlikeyi atlatabilirse 1 yıl sonra ayağa kalkabilecekler
Kartal zirveye yürüyor

Kartal zirveye yürüyor

Haftanın kapanışında Beşiktaş farklı kazandı.
208 kişi öldü

208 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.
Engel onlarıeksik gören kalplerde

Engel onları
eksik gören kalplerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı.
Gerekçeler açıklandı

Gerekçeler açıklandı

​İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre yasası açıklaması.
Borsa zirveyi gördü

Borsa zirveyi gördü

​BIST 100 endeksi, 108 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı.

Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
1 yıl sürebilir

1 yıl sürebilir

​Nadir görülen bakteriden zehirlenmişlerdi.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.