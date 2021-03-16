Hayat Uykuya dair soruların cevabı bu kitapta yanıt bulacak
AKTÜEL

Uykuya dair soruların cevabı bu kitapta yanıt bulacak

Uluslararası alanda tanınan, binlerce insanın sağlıklı uykuya kavuşmasını sağlayan Uyku Tıbbı Uzmanı Dr. W. Chris Winter’ın ‘Uykunun Şifalı Gücü’ isimli kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Firdevs Çağlar’ın İngilizce aslından çevirdiği 304 sayfalık kitap, uyku konusunda kendisini keşfetmek ve hayat tarzını şekillendirecek teknikleri öğrenmek isteyen tüm okurlarını bekliyor.

Haber Merkezi DHA
“Uykunun Şifalı Gücü” adlı kitabı Ketebe Yayınları etiketiyle çıktı.
“Uykunun Şifalı Gücü” adlı kitabı Ketebe Yayınları etiketiyle çıktı.


Amerikalı Uyku Uzmanı, Nörolog ve Yazar W. Chris Winter’ın, uyku problemlerine son noktayı koyduğu “Uykunun Şifalı Gücü” adlı kitabı Ketebe Yayınları etiketiyle çıktı. “Uykunuz neden bozulur ve nasıl düzelir?” alt başlığını taşıyan kitap, iyi uykunun hayati önemini ve bunun sağlığımızla ilişkisini konu alıyor. Uluslararası alanda tanınan bir uyku tıbbı uzmanı olan Winter, uykuyu araştırmadaki eşsiz yöntemleriyle oldukça rağbet gören bir konuşmacı ve danışman olmasıyla biliniyor. 24 yıllık danışmanlık faaliyetlerine ek olarak Dr. Winter, medyada da geniş bir etki alanına sahip.

“UYKUSUZLUK HAKKINDA YAZILAN EN İYİ KİTAP OLARAK NİTELENDİRİLİYOR”

Yayınevinden yapılan açıklamada Dr. Winter ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Dr. Winter, 10 binden fazla insanın gece rahat uyumasını sağlamış biri. Sayısız sporcu onun yöntemlerini uyguluyor. Winter, bu kitabında optimal uykunun ne olduğunu yeniden tanımlıyor ve insan vücudunun ihtiyacı olduğu temiz bir gece uykusunun sırlarını anlatıyor. W. Chris Winter, kitabında uyku sürecinin nasıl işlediğini, yemek, ışık ve diğer aktivitelerin bu süreci nasıl etkilediğini, uyku haplarının nasıl yanlış anlaşıldığını, uyku eşliğinde görülen çoklu rahatsızlıkları ve yeni uyku teknolojilerini yorumluyor. Winter, kitabı çeşitli testler ve uygulamalarla anlaşılır ve pratik bir hale getiriyor. Winter’ın kitabı, New York Magazine tarafından ‘en iyi 7 uyku kitabından biri’ ve ‘uykusuzluk hakkında yazılan en iyi kitap’ olarak nitelendiriliyor. Kitapta uykumuzun sağlığımıza etkileri hakkında en güncel araştırmalara ve uykunuzu düzeltebilecek teknolojik ürünlere yer veriliyor. Winter, kitabı yazmaya hastalarına tavsiye vermek için başladığını söylüyor.”

“PANORAMİK BİR METİN GİBİ OKUNMASI LAZIM”

W. Chris Winter ise kitabının giriş yazısında okurlarına şöyle sesleniyor:
“Bu kitabın panoramik bir metin gibi okunması lazım. Kaynak kitap değil. Kitabı karıştırıp sadece sizin için gerekli bölümü okumanızı tavsiye etmiyorum. İçindeki her şey çok önemli. Bunu hem uykunuzu hem de uykuyla ilgili düşünme biçiminizi anlamak ve gözden geçirmek için bütünlüklü bir süreç olarak düşünün. Tavsiyeme uyarsanız, kitabı bitirdiğinizde sağlıklı uykunun ne anlama geldiğiyle ilgili bambaşka bir algınız olacak.

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