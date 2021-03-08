Uzay oteli için geri sayım: Konaklamanın maliyeti belli oldu

400 kişi kapasiteli otelin içerisinde birden fazla restoranın yanı sıra sinema, spor salonu ve spa da yer alacak.

2025 yılında yapımına başlanacak Voyager İstasyonu sayesinde uzayda konaklamak mümkün olacak.

Neredeyse dünyadaki otellerde bulunan bütün imkanlara sahip olacak dünyanın ilk uzay oteli üzerindeki çalışmalar iki yıl sürecek ve 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak.

Yapay yer çekimine sahip ilk uzay oteli; sinema, seyir salonu, spa ve çeşitli temalarda restoranlar da dahil olmak üzere beklenen her şeye sahip olacak.

Uzay oteli, Dünya’nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakika bir tamamlayacak. Otelin toplam kapasitesinin ise 400 kişilik olacağı belirtildi.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek ilk uzay otelinde konaklamak için milyon dolarları gözden çıkarmanız gerekecek.

REKLAM





Otelin geliştiricisi ABD’li The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC), yaşattığı deneyime göre otelin uygun fiyatlı olacağını söyledi.

Şirket, uzay seyahati ile birlikte otelde 3 günlük konaklama bedelinin 5 milyon dolar olacağını açıkladı.

OAC ayrıca, bu ücretin içerisinde dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un konserlerinin de olacağını ve her gece iki etkinlik düzenleneceğini de söylüyor.

Eğer proje tamamlanırsa, uzay istasyonu şimdiye kadar insan eliyle yapılmış ve uzaya konan en büyük nesne olacak.

DÜNYA İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027’de ağırlayacak