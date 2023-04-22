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Hayat

Uzaydan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

Bu yılın başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, Ramazan Bayramı sebebiyle dün bayram mesajı paylaştı.

11:48 . 22/04/2023 Cumartesi
DHA
Sultan Al Neyadi 2023'ün Mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Sultan Al Neyadi 2023'ün Mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

ISS’e bu yıl Mart ayında gelen Emirati astronot Sultan Al Neyadi (41), Ramazan Bayramı sebebiyle dün uzay istasyonundan görüntülü bayram mesajı paylaştı. Astronot Al Neyadi istasyonda kendisiyle birlikte olan maskotu Sühely ile paylaştığı mesajında “Bugün, güvenilir yol arkadaşım Süheyl ile bayramı kutlayacağız. Bu mübarek vesileyle aileme, dostlarıma ve dünyaya geri dönen herkese en içten selamlarımı gönderiyorum. Bu özel gün size huzur, mutluluk ve refah getirsin. Bayramınız mübarek olsun!” dedi.



#astronot
#Birleşik Arap Emirlikleri
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#Ramazan Bayramı
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