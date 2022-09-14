Hayat Uzmanı isim açıkladı Bu belirtiler varsa dikkat
GENEL SAĞLIK

Uzmanı isim açıkladı: Bu belirtiler varsa dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Çelik, şaşılığın nedeninin bilinmediğini ancak genetik olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi. Medicana Sivas Hastanesi Doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Çelik, şaşılığın iki gözün farklı yerlere bakması olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Uzmanı isim açıkladı: Bu belirtiler varsa dikkat
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Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Çelik, şaşılığın nedeninin bilinmediğini ancak genetik olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Çelik, şaşılığın iki gözün farklı yerlere bakması olduğunu belirterek, “ Şaşılık iki gözün farklı yönlere bakmasıdır. Başka bir deyişle gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğerinin içe, dışa, yukarı ya da aşağıya bakmasına şaşılık denir. Bazen de şaşılık her iki göz ile düzgün bakabilmek için başı sağa veya sola eğmek gibi değişik baş pozisyonlarında kendini gösterebilir. Bunun dışında yaygın olarak görülen şaşılık belirtileri şunlardır: Gözlerde sulanma, baş ve göz ağrısı, çift görme, üç boyutlu görme yeteneğinin kaybolması, baş ve gözün bir yana çevrilerek bakılması, bulanık görme” dedi.
Çelik, erişkin bir kişide şaşılık daha önce yok ve yeni oluştu ise diyabet, multiple skleroz, tiroid hastalığı, miyasteni gravis, santral sinir sistemini ilgilendiren diğer hastalıklar sık görülen sebepler arasında yer aldığını belirterek, “ Şaşılığın nedeni tam bilinmemektedir. Bazı ailelerde genetik geçiş görülebilir. Sadece gözlük ihtiyacına bağlı olarak oluşabileceği gibi doğumsal beyin hasarları, mongolizm, beyin tümörleri, görmeyi düşüren katarakt, göz yaralanmaları veya tümörlerine bağlı da olabilir. Eğer erişkin bir kişide şaşılık daha önce yok ve yeni oluştu ise diyabet, multiple skleroz, tiroid hastalığı, miyasteni gravis, santral sinir sistemini ilgilendiren diğer hastalıklar sık görülen sebepler arasında yer alır” ifadelerini kullandı.
Çift görme eğer çocukluk döneminde olursa çocukta derinlik hissinin oluşmaması, kayan gözünün az görmesi gibi ciddi sorunlar doğuran uyum mekanizmalarının gelişebileceğini aktaran Çelik, “ Bireyde yol açtığı göz kaymasının türüne göre şaşılık; içe kayma, uyumsal içe kayma ve dışa kayma şeklinde üç farklı türe sahiptir. Oluşum sebebine göre ise hastalık temel olarak aşağıdaki türlere ayrılır: Doğumsal şaşılık, kas felçlerine bağlı şaşılık, kırma kusuruna bağlı şaşılık, yetişkinlik döneminde görülen şaşılık, gizli şaşılık. Gözler birbirleri ve beyin ile bir uyum içerisinde çalışır. Böylece üç boyutlu görme ve derinlik hissi sağlanır. Bir göz farklı yöne baktığı zaman beynimize birbirinden çok farklı iki görüntü gelecektir. Bu durumda, farklı yöne bakan gözden beyine gelen görüntü ya yok sayılacak (göz tembelliği gelişimi) ya da iki farklı görüntü ile çift görme oluşacaktır. Eğer bu çocukluk döneminde olursa çocukta derinlik hissinin oluşmaması, kayan gözünün az görmesi (göz tembelliği) gibi ciddi sorunlar doğuran uyum mekanizmaları gelişir. Beyin sadece karşıya bakan gözün ilettiği görüntüyü kabul edecektir. Erişkin dönemde oluşan şaşılıkta ise beyin çocuklarda olduğu gibi uyum mekanizmalarını yapmaz ve her iki görüntüyü de kabul ederek çift görme meydana gelir” şeklinde konuştu.
Çelik, cerrahi operasyon ile şaşılığın düzeltilmesinin mümkün olabileceğine değinerek, “Şaşı olduğundan şüphelenilen veya şaşılık teşhisi konulmuş olan hastalarda öncelikli olarak tam ve detaylı bir göz muayenesi yapılmalıdır. Bu muayene ile şaşılığın türü, oluşum nedeni, göz kaymasının derecesi ve gözde herhangi başka bir hastalık bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Uygun bireylerde cerrahi operasyon ile şaşılığın düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Göz kayması bebeklik döneminde ve özellikle ilk 6 aylık süreçte oluştuysa hekim önerisi doğrultusunda genellikle cerrahi operasyonla düzeltme işlemi uygulanır ve oluşan göz tembelliği tedavi edilir. İlk iki yaş içerisinde oluşan ve hipermetropiye bağlı olarak oluşan göz kaymalarında gözlük kullanımı ve destekleyici göz damlaları ile tedavi denenebilir. Bu durumda gözde tembellik oluşumunun önlenebilmesi adına bir gözün kapatılması da tercih edilebilir. Gözlük yeterli olan çocuklarda tedavi sadece gözlükken gözlüğe rağmen kayması olan çocuklarda ek olarak cerrahi de eklenir. Çocuklarda şaşılık varlığı durumunda ilk 6 yaşta tedavi başarı oranını önemli ölçüde arttırır. Türüne göre değişmekle birlikte yüzde 90 oranında ameliyat sonrası şaşılıklar tamamen düzelir. Ancak hayatın bir döneminde tekrar kayma ihtimali vardır. Bu tekrarlama ihtimali görme azlığı olan gözlerde daha sıktır. Bütün çocukların ilk 3 yaş içinde göz doktoru tarafından kontrol edilmesi çocuğun görme gelişimi açısından çok önemlidir. Şaşılık hem sosyal hayatı hem yaşam kalitesini etkileyen büyük oranda tedavisi olan hastalıktır. Ameliyat sonrası kortizon ve antibiyotikli damlalar kullanılır,3 gün su değdirilmez, el ile göz ovuşturulmaz ve enfeksiyon riski oluşturacak işlemlerden kaçınılır. Bunun haricinde hastamız normal hayatına devam edebilir. 10. gün kontrole gelinir” diye konuştu.

10 soruda yazın göz sağlığı
HAYAT
10 soruda yazın göz sağlığı

Göz sağlığı için 12 adım
FOTOĞRAF 13
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Retinayı çinko ile koruyun: Çinko temel bir mineraldir ve yardımcı molekül olarak adlandırılır. Çinko, retinaya koruyucu pigment üretmek için karaciğerden A vitamini getirerek önemli bir rol oynar.
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C Vitamini ile katarakt savaşları başlasın: C vitamini (askorbik asit) meyve ve sebzelerde bulunan bir antioksidan. Bilimsel çalışmalar C vitamininin katarakt ilerlemesi riskini azalttığını ve diğer esansiyel besinlerle birlikte alındığında sarı nokta hastalığının ve görme azaltmasının ilerlemesini yavaşlattığını göstermiş.
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E Vitamini: E vitamini biyolojik olarak en aktif antioksidanlardan biri. Göz dokumuza zarar veren serbest radikal adı verilen kararsız elementlerden koruduğu düşünülmekte.
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Sarı nokta hastalığına karşı “Lutein & Zeaksantin”: Lutein ve zeaksantin özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve yumurta gibi besinlerde bulunan önemli maddelerden ikisi. Birçok çalışmada lutein ve zeaksantin in sarı nokta hastalığı ve katarakt gibi kronik göz hastalıklarının riskini azalttığı gösterilmiş.
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Göz sağlığının kraliçesi: Balık: Tüm annelerin çocuklarına yedirmeye çalıştığı balık gerçekten de göz sağlığı için çok yararlı. Balıkta asıl yararlı olan madde Omega-3 yağ asitleridir ve en çok soğuk su balıklarından somon balığı, ton balığı ve sardunyada var. OMega-3 özellikle kuru göz , sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişimi açısından yararlı. Balık öok tüketmiyorsanız bile günde bir kapsül balık yağı almanızı şiddetle tavsiye ederim, göz sağlığı yanında vücutta bir çok yararı var.
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Yeşil yapraklı sebzeleri tüketin: Sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişiminde çok olumlu etkileri olan lutein ve zeaksantin denilen çok yararlı maddeler yeşil yapraklı sebzeler içinde en çok ıspanak, lahana ve kara lahanada vardır. Ayrıca daha az olmakla birlikte avokado, brokoli ve bezelyede de bu güzçlü antioksidan maddeler var. Büyük bir çalışmada beslenmesinde luteinden zengin gıda tüketenler kadınlarda katarakt gelişiminin daha az sayıda olduğu gösterilmiş.
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Kahvaltıların olmazsa olmazı: Yumurta: Yumurtada lutein ve A Vitamini vardır. Vitamin A gece körlüğü ve kuru göz açısından çok önemli bir vitamindir, bu nedenle yumurtada göz sağlığı açısından önemli bir besindir.
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Bol bol renkli meyve ve sebzeleri tüketin: Vitamin C katarakt gelişimini ve sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlatan bir antioksidandır. Havuç, domates, çilek, kabak ve mısır Vitamin C ve Vitamin A için mükemmel kaynaklardır. Karotenoidler bu meyve ve sebzelere kırmızı, turuncu ve sarı rengini veren pigmentlerdir ve çoğu göz hastalığı riskini azaltanda bu pigment maddesidir. Özellikle portakal, greyfurt ve limon içerdiği yüksek C vitamini ile göz sağlığı açısından çok kritiktir, iyi fonksiyon yapması için yeterli seviyede C vitaminin alınması çok önemlidir. Bu antioksidanın katarakt gelişimini yavaşlatır.
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Bu meyvelerden kayısı özellikle gece görme konusunda sıkıntı yaşayan hastalar için çok önemli bir besin kaynağı. Kayısı beta karotenden zengin bir besindir, bu madde kaotenoidler sınıfındadır ve Vitamin A ‘ya dönüştürülür. Araştırmalar beta karotenin gece görüşü için çok önemli olduğunu göstermiş.
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Sarı nokta hastalığına karşı: Et: Et çinko içerir ve vücudun vitamin A emilimini arttırır. Bu sayede sarı nokta hastalığı risklerini azaltır.
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Çerezler çekmecenizden eksik olmasın: Fıstık, fındık, badem Omega-3 ve E vitamini açısından çok zengin besinler. Çekirdek E vitamini ve çinko açısından çok zengin.
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Baklagiller –Tahıllar ve göz sağlığı: Bioflanooid ve çinko içerir ve retinanız için koruyucu. Retina hastalıkları retinanın bozulması ve dejenere olması sonucu olur ve retinayı korumak için beslenme ve güneş gözlüğü dışında elimizde birşey yok. Tabiki bir de sigara kullanımını bırakmakta retina için kurtarıcı. Özellikle tahıllar insülin düzeyini çok yükseltmediği için sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlatır hatta koruyucu. E vitamini, çinko, niasin içeren tahıllar gözün sadece bir bölümü değil tümü için yararlıdır…
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Bu bilgiler ışığında göz sağlığı açısından özellikle kuru göz, katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının ilerlemesi ve hatta başlaması beslenme ile yakından ilişkili. Bu anlam da ultraviyoleden güneş gözlüğü ile korunma, sigara içmemek gibi göz sağlığı ile yakından ilişkili durumların arasına doğru beslenmeyi de konumlandırmak gerekmekte. Eğer doğru beslenecek zamanımız ya da imkanımız yoksa doğru besin takviyelerini alarak birçok kişinin hayatını çok ciddi anlamda etkileyen göz rahatsızlıklarını durdurmak elimizde. Unutmamak gerekir ki ilaçlar sonuçları yani sizde ortaya çıkan şikayetleriniz oluşturan bulguları düzeltir fakat bu rahatsızlığı oluşturan neden halen devam ediyordur. Bu nokta da yapılan çalışmalar gösteriyor ki göz rahatsızlıkların nedenlerini düzeltmek içinse yapmamız gereken her gün beslenmemize dikkat etmek.
Göz sağlığı için 12 adım
Göz sağlığı mutfağımızdaki ve masamızdaki yemeklerden başlıyor. Omega-3, lutein, çinko, C vitamini ve E vitaminiNİN makula dejenerasyonu adı verilen sarı nokta hastalığı ve katarakt açısından hastalığın ilerlemesini yavaşlatıcı etkileri olduğu araştırmalar sonucu gösterilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Rıfat Rasier 12 adımda göz sağlığına dikkat çekiyor;

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